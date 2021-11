Giovedì 25 Novembre 2021, 05:02

Da quasi quattro mesi in attesa di una radioterapia, continuamente rinviata di settimana in settimana. È la disavventura capitata a un uomo di 68 anni del capoluogo, che racconta la sua storia pur preferendo restare anonimo. Da tempo attende una chiamata dall'ospedale dopo aver saputo di doversi sottoporre a un nuovo trattamento di radioterapia. A gennaio 2021 era stato sottoposto a un intervento di prostatectomia a causa di una diagnosi di carcinoma. L'operazione era stata eseguita con esito positivo, ma purtroppo non si è rivelata risolutiva proprio a causa della tipologia di tumore. A giugno scorso infatti il Psa, l'esame dell'antigene prostatico specifico, ha mostrato segni di risalita e al paziente è stato dunque prescritto un ciclo di trattamento di radioterapia per contenere la patologia. Nei tempi stabiliti è stato dunque chiamato a visita dal reparto dell'ospedale Goretti e una volta completati gli esami diagnostici è stato chiamato dalla Radioterapia per eseguire il centraggio, con la promessa di iniziare la terapia entro pochi giorni. Dai primi di settembre però il paziente attende ancora e ai suoi continui solleciti e richieste si sente rinviare l'inizio della terapia di settimana in settimana senza una precisa spiegazione e senza rassicurazioni. E con l'ansia che il tumore possa progredire ancora.