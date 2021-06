CANOTTAGGIO

Saranno ricevute dopodomani dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le delegazioni olimpica e paralimpica che parteciperanno alle olimpiadi di Tokyo. Durante la cerimonia il Capo dello Stato consegnerà la bandiera italiana agli alfieri delle due squadre: Bebe Vio e Federico Morlacchi, portabandiera alle Paralimpiadi e a Elia Viviani e Jessica Rossi, portabandiera alle Olimpiadi. Ovviamente saranno presenti anche gli azzurri del canottaggio. La nazionale si sta allenando a Sabaudia in questi giorni e la squadra che partirà per il Giappone è in via di definizione. Della delegazione azzurra che incontrerà il presidente della Repubblica faranno parte anche i tantissimi atleti dei gruppi sportivi militari che hanno sede a Sabaudia e che si allenano sul lago di Paola. Tra essi anche i due pontini Matteo Lodo e Simone Venier. La Cerimonia di consegna della Bandiera alla delegazione olimpica da parte di Mattarella si potrà seguire in uno speciale a cura di Rai Sport Roma - Quirinale RAI2 dalle 12. Gli azzurri del canottaggio, in Giappone, sulle acque del Sea Forest Waterway, dovranno vedersela con gli atleti di ben 80 nazioni. Un vero e proprio record di paesi partecipanti per il canottaggio. Un numero in netto aumento rispetto all'ultima Olimpiade, quella di Rio 2016, alla quale parteciparono nel canottaggio 69 paesi. Tra il 2019 e il 2021 hanno tentato di strappare il pass olimpico 106 nazioni. A Tokyo, saranno nove i paesi debuttanti ai giochi olimpici nel canottaggio: Arabia Saudita, Benin, Costa d'Avorio, Marocco, Namibia, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Sudan e Uganda. L'Italia è di sicuro uno dei Paesi da battere anche per la tradizione remiera che ha alle spalle e per la storia di successi che ha inanellato negli anni.

Ebe Pierini

Lunedì 21 Giugno 2021, 05:02