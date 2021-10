Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:04

I controlli a tappeto avviati in questi giorni dai carabinieri di Aprilia continuano a portare ottimi frutti. I militari i via Tiberio hanno eseguito un servizio di monitoraggio in viale Europa nel quartiere Toscanini notando la presenza, sospetta, di due uomini a bordo di un'auto. E' stato così che è scattato il controllo mirato.

I carabinieri si sono infatti ritrovati di fronte a due latitanti ricercati in ambito europeo dall'autorità giudiziaria romena. Gli accertamenti eseguiti poco dopo hanno permesso infatti, ai militari dell'Arma, di verificare che i due uomini, rispettivamente un 34 enne ed un 31 enne di origini romene, risultavano oggetto di mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria della Romania, perché ritenuti responsabili in concorso tra loro, dei reati di lesioni e tentato omicidio, fatti commessi proprio in Romani nel mese di agosto scorso. I due sono stati braccati immediatamente e arrestati, dopo le formalità di rito sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Roma Rebibbia e Roma Regina Coeli. I carabinieri di Aprilia ieri sono intervenuti anche un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia. Una donna era vessata continuamente dall'ex convivente. Dopo le verifiche del caso sono arrivati ad arrestare un 38enne di Aprilia in esecuzione dell'ordinanza emessa dal gip del Tribunale Di Latina, Giuseppe Cario su richiesta del pm Daria Monsurrò. In particolare l'autorità giudiziaria ha accolto con le risultanze relative alle indagini del caso, dalle quali emergevano chiare responsabilità nei confronti dell'uomo autore di reiterati episodi di violenza commessi negli ultimi quattro anni,anche nel periodo di gravidanza della vittima, ricorsa recentemente al ricovero presso il pronto soccorso di Aprilia.

