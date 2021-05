13 Maggio 2021

BASKET

Sera nera, la terza di campionato consecutiva per la Benacquista Latina, che s'arrende senza combattere. L'Agribertocchi Orzinuovi vince 97-61 (pt 29-17, st 56-32, tt 70-44) conquistando con i siciliani di Capo D'Orlando la permanenza matematica nell'A2 del basket maschile, a un turno dal termine della seconda fase. I pontini, dopo il 91-74 incassato a Capo d'Orlando e il 66-87 in casa con Casal Monferrato, chiudono il trittico perdente incassando il passivo più pesante della stagione. A parziale scusante, l'assenza perdurante da 5 gare del pivot Abdel Fall (mano fratturata) e quella dell'ultima ora dell'altro lungo Gabriele Benetti, non al meglio fisicamente. Il forfait dei lunghi titolari giustifica la sconfitta al cospetto di una squadra fisica e al completo, ma l'approccio balbettante a un match che, se vinto, avrebbe valso la salvezza matematica, è imperdonabile. Ora per Latina ci sarà l'ultima spiaggia per evitare i play-out, domenica contro l'Orlandina.

LA PARTITA

Pronti, via: Orzinuovi è già 6-0 con le triple di Miles e Mastellari, mentre la Benacquista spara a salve con Trotter e Piccone: dopo 2' i lombardi arrotondano sull'8-0 e dopo 5' l'Agribertocchi conduce 16-4. Latina ha solo il capitan Raucci col giusto ardore (6 punti in fola) ma Orzinuovi non molla e la prima frazione va in archivio con gli oceani avanti di 12. Seconda frazione in fotocopia alla prima: il club della provincia di Brescia fa sempre canestro, Latina mai. Al riposo lungo sono 24 i punti che dividono le due squadre e la differenza è tutta nelle percentuali: 10/20 da due e 11/20 da tre per Orzinuovi con 77 di valutazione, mentre Latina ha anch'essa 10/20 da due ma 1/11 da tre. Impietoso poi il computo dei rimbalzi: 24-15 per i padroni di casa. In avvio di ripresa un anelito di speranza con i primi 3 punti di Trotter, ma una Latina definita con molta magnanimità imbambolata dai telecronisti di Orzinuovi, proprio non c'è e i locali piazzano un altro break di 9-0 che regala un esagerato più 30 (65-35) a un quarto d'ora dalla fine, ritoccato sul 70-37 un paio di minuti dopo. Il resto della partita è un lento naufragare dei pontini che toccano il massimo svantaggio (-36) proprio nel punteggio finale. Una pesantissima sconfitta.

IL TABELLINO Agribertocchi Orzinuovi: Miles 22 (2/8 da due, 6/10 da tre), Mastellari 16 (2/5, 4/10), Spanghero 15 (3/4, 3/8), Galmarini 15 (1/3, 4/4), Zilli 12 (5/8), Hollis 11 (4/7, 1/3), Rupil 3 (1/2 da tre), Guerra 3 (1/1 da tre), Negri, Fokou, Tilliander. All. Corbani Benacquista Latina: Lewis 16 (8/16, 0/2), Raucci 16 (6/9, 1/3), Mouaha 12 (2/4, 1/3), Baldasso 7 (1/2, 1/5), Passera 4 (0/3, 0/2), Trotter 3 (0/2, 1/3), Hajrovic 2 (1/3), Bagni 1, Piccone (0/1, 0/7), Benetti ne. All. Gramenzi Arbitri: Ursi (Li) Costa (Li) Giovannetti (To) Note - Tiri liberi: Or 3/5, Lt 13/20; da due: Or 17/35, Lt 18/40; da tre: Or 20/38, Lt 4/25. Rimbalzi: Or 44 (Zilli 10) Lt 37 (Mouaha 7). Assist: Or 27 (Spanghero 9) Lt 15 (Passera 5) .

Stefano Urgera

