L'EVENTO

Imprese e cultura, i due termini non viaggiano quasi mai a braccetto. Invece a Latina, ieri, è stato presentato l'Atlante Treccani "Il mondo dell'impresa culturale e creativa italiana" nei locali dell'azienda tessile Dublo di Latina Scalo organizzato dal Comune di Latina e da Unindustria. Una presentazione che rientra anche nell'ambito della candidatura di Latina a Capitale italiana della cultura 2026. L'Atante «fotografa lo stato e le dinamiche del settore impresa legato alla cultura, con una lettura interpretativa e critica», ha spiegato Roberto Grossi, direttore scientifico del volume. «Questo lavoro é il frutto di tre anni di ricerca e approfondimento. La nostra è un'analisi inedita: studiando 1600 aziende siamo arrivati a una perimetrazione facendo un quadro delle dinamiche reali. Emergono diversi fattori interessanti - continua Grossi - radicamento al territorio, intersettorialitá, competizione e poi l'uomo inteso sia come elemento creativo che come destinatario del beneficio».

La "Venere pontina" di Antonio Taormina esposta alla Dublo



Ovviamente nel Lazio a fare da padrona è Roma, ma la provincia di Latina si difende bene, come nel caso della Dublo: "La nostra azienda produce calze da moltissimi anni e la creatività è fondamentale. La cultura poi è da sempre un nostro punto fermo. Non è un caso che all'interno di questa azienda sia stato girato anche il film di Michele Placido, 7 minuti - dice l'amministratore di Dublo, Massimo Marini - anche in quel caso abbiamo unito la produzione all'arte ed é quello che vogliamo continuare a fare».

«L'impresa culturale creativa può sembrare un ossimoro, ma invece è realtà: anche il governo si sta muovendo in questo senso. Siamo onorati e privilegiati che la presentazione di quest'Atlante si sia tenuta nel nostro capoluogo di provincia», ha detto la sindaca Matilde Celentano che ha ricevuto l'Atlante dalla mani del direttore scientifico.

Un progetto nel quale Unindustria ha creduto molto: «Non sono poche le imprese creative sul territorio pontino. E sono fondamentali perche creano contenuti, cultura e iniziative che sostengono il territorio che vivranno anche i nostri figli, migliorandolo sotto l'aspetto culturale e innalzandone la sua competitività. Noi da molti anni portiamo avanti progetti, tra cui quello del premio Campiello giovani perché la cultura é impresa ed é nostro dovere e compito sostenerla», ha detto il Presidente Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo.

Alla presentazione ha partecipato il Presidente della commissione attività produttive della Regione Lazio Enrico Tiero: "La mia presenza qui vuole significare la vicinanza mia e della Regione Lazio a questo territorio e a questa città. Questo volume dimostra la sinergia tra cultura e imprenditorialità". Collegata da Roma anche l'assessora alla cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre secondo la quale «Le citta di Fondazione possono e dovrebbero essere attrattori culturali incredibili e devono essere valorizzare al massimo. Ecco dunque limportanza di questo Atlante che va ad analizzare quelle aziende in grado non solo di produrre economia ma anche arte». Nell'occasione è stato presentato il video realizzato dalla Latina film commission per Latina Bonum Facere il cui dossier verrà presentato lunedì al Ministero, la sindaca Celentano ha invitato tutta la cittadinanza a collegarsi e tifare Latina nella sua corsa a Capitale italiana della cultura 2026.

Francesca Balestrieri

