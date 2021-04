16 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET

La seconda fase della serie B del basket maschile è al giro di boa. Degli otto turni con gara di sola andata contro le sei rivali pugliesi e le due calabresi, ne sono stati giocati 4. La situazione è identica quando fu stilata la griglia di partenza: Taranto e Rieti (appaiate in vetta al girone D a quota 32) e Nardò, terza a 28, sono già matematicamente ai play-off. Ruvo di Puglia (22 punti) Salerno (20) Cassino, Luiss Roma, Bisceglie e Sant'Antimo (tutte a 18) sono già salve e si giocheranno gli altri 4 posti play-off. In coda Monopoli (ultima a 6) Catanzaro e Avellino (8) sono già scivolate nei play-out, ma Pozzuoli e Reggio Calabria, appaiate a quota 10, possono ancora insidiare Meta Formia (14 punti) e Molfetta (16) che si sfideranno proprio dopodomani (Palaborrelli, ore 18, porte chiuse) in un match spareggio: «La seconda fase è in linea con le attese - ammette il coach dei formiani, Gianni Di Rocco - abbiamo perso con Nardò e Taranto, fuori portata. Giusta anche la sconfitta in casa della Viola Reggio Calabria: non ha una buona classifica, ma ha recuperato molti giocatori. Abbiamo fatto il nostro dovere battendo Catanzaro e con Molfetta ci sarà aria di finale. Battendoli li agganceremmo in classifica conquistando la salvezza con tre turni d'anticipo. Servirà una prestazione concreta e spietata: Molfetta è nella nostra stessa situazione, ha condotto fin qui un ottimo campionato ed è consapevole che lo può chiudere già da domenica».

C SILVER

Nel torneo iniziato un mese fa, andrà in scena il quarto turno d'andata, con la New Basket Time Latina impegnata sempre dopodomani (ore 18) sul campo del fanalino di coda Team Up Roma. La netta sconfitta casalinga (54-69) incassata sette giorni fa contro l'invitta capolista Fonte Roma Eur non ha lasciato strascichi: «Sapevamo fin dal principio che il nostro obbiettivo era il secondo posto nel girone, che vale comunque i play-off - sottolinea il coach pontino, Leo Ortenzi - abbiamo vinto in casa della Stella Azzurra Roma, altra candidata ai play-off: ora non dobbiamo fare passi falsi contro le altre rivali».

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA