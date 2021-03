15 Marzo 2021

IL CASO

Fumata bianca all'Ordine dei medici di Latina per il rinnovo del consiglio direttivo: il quorum è stato raggiunto e ha vinto la lista Noi medici rappresentativa del presidente uscente Giovanni Marina Righetti, con sessanta voti in più di quelli raccolti dalla lista Valore Medico capeggiata dal dottor Eugenio Saputo. Entro otto giorni l'elezione del presidente. Il secondo turno elettorale, avviato venerdì scorso e conclusosi ieri sera alle 18, ha visto la partecipazione di 889 iscritti su 2.982, quindi superiore a 1/5 richiesto per la proclamazione degli eletti, pari a 596. In base alle prime notizie pervenute, la lista Noi Medici avrebbe totalizzato 382 voti, mentre la lista avversaria 322. Nel precedente turno elettorale, il 5, 6 e 7 marzo, il quorum era stato raggiunto solo per l'elezione dei componenti della Commissione iscritti per l'Albo degli Odontoiatri, con i due più votati, Davide Leone e Giuseppe Sepe, nominati nel consiglio dell'Ordine. Le votazioni si sono svolte con la sola modalità telematica con accesso alla piattaforma tramite Spid di secondo livello. Alcuni iscritti hanno lamentato l'impossibilità alla partecipazione. Contro la scelta di organizzare le votazioni con il solo Spid è stato presentato un ricorso al Tar da parte di alcune liste, in primis Valore medico. Chiesta e respinta la richiesta di un provvedimento urgente al presidente del Tar di Latina, la discussione per la camera di consiglio si è svolta il 10 marzo scorso. Durante la causa l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero della Salute, ha eccepito un difetto di competenza che ha lasciato presupporre il trasferimento degli atti al presidente del Tar Lazio per decidere la sede competente, Roma o Latina. Fino a ieri non era stato pubblicato alcun provvedimento del Tar.

