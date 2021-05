18 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Ci si aspettava di replicare il successo dei precedenti screening dedicata alla comunità indiana e organizzati a Sabaudia, Fondi e Terracina ma la giornata organizzata ieri dalla Asl nel comune di San Felice Circeo, frazione di Borgo Montenero, è stata un flop. L'afflusso che ci si attendeva non c'è stato e dalle 13 alle 19 di ieri sono stati effettuati, sui circa 600 programmati, solo 40 test rapidi ad altrettanti cittadini indiani arrivati alla spicciolata al tendone allestito presso il parcheggio di via Leopardi. Una complessa macchina organizzativa messa in piedi ma che non è riuscita a centrare l'obiettivo a causa della scarsa adesione alla campagna di monitoraggio del covid da parte di una pur numerosissima comunità sikh che vive e lavora nella zona e che conta migliaia di persone. A poco sono servite le rassicurazioni dei rappresentanti della comunità sikh che avrebbero dovuto dare ampia comunicazione della campagna cercando di portare al monitoraggio il maggior numero di cittadini stranieri. Un unico caso di positività è stato rilevato su 40 test, quello di una bambina. Il caso sarà discusso di nuovo oggi nel corso di un incontro tra prefetto e azienda sanitaria di Latina.

Intanto, si mantiene stabile al momento la curva dei contagi in tutta la provincia e per il quinto giorno consecutivo non si registrano nuovi decessi per covid. I nuovi positivi sono 48 ma i tamponi eseguiti, è bene precisarlo, sono in numero inferiore rispetto all'ordinario: appena 586. Nei primi 17 giorni del mese di maggio i positivi totali arrivano ora a 1.587, mille in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento di aprile, quando si contavano già 2.580 contagi e il bollettino segnava 169 casi in un giorno (50 dei quali solo a Latina. La frenata dunque è ben evidente e si accompagna a un crollo dei decessi e un calo dei ricoveri ospedalieri. Nelle scorse 48 ore infatti solo un cittadino risultato positivo ha avuto necessità di ricorrere alle cure ospedalieri, mentre sono complessivamente 92 i ricoveri dall'inizio del mese. La Asl ha notificato inoltre 27 guarigioni e somministrato nell'arco di una giornata 2.417 dosi di vaccino. Il dato più alto è quello di Aprilia (9 casi), otto a Cisterna e a Latina, altri 4 nel comune di Cori, gli altri distribuiti tra 14 centri.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA