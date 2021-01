© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEForti raffiche di vento, pioggia battente e mare ingrossato nel Golfo, dalla notte di sabato all'intera giornata di ieri. A Gaeta, dopo i danni causati nei giorni scorsi allo stadio Riciniello e al Palamarina, ieri il maltempo ha imperversato sia in città che sull'intero litorale. E si è accanito in particolare sulla ex struttura geodetica di via Venezia, dove si sta realizzando il nuovo Palazzetto dello Sport: il vento, fortissimo, ha fatto crollare, in particolare, la vecchia recinzione, peraltro già usurata dalle intemperie degli anni. Oggi sarà compito degli operai della ditta che sta eseguendo i lavori al nuovo Palazzetto dello Sport rimuovere, in collaborazione con personale del Comune, la vecchia recinzione abbattuta e sostituirla con una nuova e più resistente. Il resto della struttura ha comunque resistito alle forti raffiche di vento. Nell'area si svolge temporaneamente il mercato settimanale del mercoledì. E ieri, fortunatamente, era domenica.Vento e marosi sul litorale di Serapo, dell'Ariana e Sant'Agostino, con cumuli di sabbia scaraventati sulla strada che costeggia gli stabilimenti balneari. Monitorati fin dalle prime luci dell'alba dalla Protezione Civile e dalla polizia locale i fiumi e i torrenti, con particolare attenzione riservata al torrente Pontone, ai confini tra Formia e Gaeta, e al rio Santa Croce, che hanno fatto registrare un evidente ingrossamento ma per fortuna non le criticità emerse a dicembre. Dal Comune di Gaeta erano stati consigliati i residenti delle zone di Sant'Angelo, Pontone e Canzatora di salire, in via precauzionale e preventiva, al secondo piano delle proprie abitazioni. Ma fortunatamente non ce n'è stato bisogno. Per la violenza del vento sono stati inoltre divelti e scaraventati lontano dal punto in cui erano installati diversi cartelli pubblicitari lungo la Flacca, sulla riviera di ponente e sul Lungomare Caboto nel tratto che precede l'hotel Villa Irlanda, con rischi anche per l'incolumità di automobilisti e pedoni in transito in quelle zone e rallentamenti della circolazione. Problemi, infine, hanno riguardato anche la pubblica illuminazione, interrotta per un guasto (verificatosi già da diversi giorni e non ancora riparato) a Formia nell'area del porticciolo turistico Caposele e anche nella zona adiacente San Giovanni. Nonostante la pioggia, in alcune ore torrenziale, hanno retto questa volta le condotte fognarie, senza determinare allagamenti, come in passato, soprattutto a Largo Paone.Sandro Gionti