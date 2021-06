LA VISITA

Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni in visita in provincia di Latina nella giornata di ieri. Una visita istituzionale nel capoluogo, prima di raggiungere la città di Formia dove ha portato la sua vicinanza ai poliziotti del commissariato rimasti feriti il 20 aprile scorso mentre portavano a termine un servizio anti estorsione al termine di un'indagine. Nel capoluogo in particolare il sottosegretario ha incontrato il prefetto Maurizio Falco, il questore Michele Spina, il sindaco Damiano Coletta, il presidente della Provincia Carlo Medici, il comandante dell'Arma Lorenzo D'Aloia e il comandante della guardia di finanza Umberto Maria Palma. Abbiamo affrontato le tematiche del territorio ha spiegato Molteni - facendo un punto della situazione sul contrasto alla criminalità organizzata, sulla microcriminalità, sullo spaccio e sul caporalato. Ho potuto constatare una forte e proficua collaborazione tra tutti gli attori nell'adottare scelte a favore dei cittadini. Un eccellente lavoro di squadra ha aggiunto dopo l'incontro - che ha rafforzato il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Dopo la visita programmata in prefettura il sottosegretario ha raggiunto la sede della questura di Latina, dove ha incontrato di agenti della polizia di Stato, sottolineando il lavoro encomiabile svolto anche durante la pandemia. Ha poi voluto conoscere i persona, a Formia, i quattro agenti del commissariato che, nel corso dell'atto conclusivo di un'attività di indagine nata da una denuncia per il reato di estorsione, hanno inseguito tre persone a piedi lungo i binari e sono stati picchiati dai malviventi. Molteni ha portato agli agenti la propria vicinanza e quella del Viminale.

La.Pe.

