Martedì 15 Marzo 2022, 11:50

Sono decedute in un incidente avvenuto domenica alle 16 sull'autostrada A16, tra Candela e Cerignola, nel Foggiano, tre delle 13 suore della Congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori, che a bordo di un mini bus stavano rientrando nel pomeriggio alle proprie sedi in Puglia dopo aver partecipato per una settimana agli esercizi di ritiro spirituale a Formia, presso l'istituto religioso Filippo Smaldone, in località Acquatraversa.



LE VITTIME

Per cause al vaglio della polizia stradale il mezzo si è ribaltato, finendo contro un guard-rail e quindi in una scarpata . Tre religiose - suor Verene Nyiranduhuye, 41enne originaria del Rwanda e insegnante della scuola materna all'istituto Smaldone di Bari, suor Candida Lubello e suor Mara Leon, dello stesso istituto - hanno perso la vita. Una quarta, suor Maria Nicoletta, della sede di Barletta dell'Istituto salesiano, è stata elitrasportata all'ospedale di San Giovanni Rotondo.



ALTRI FERITI

Le altre suore - tra le quali suor Andreina, che era alla guida del pulmino, e l'ex madre generale della Congregazione - sono rimaste ferite e quindi trasferite in ambulanza negli ospedali di Foggia, Cerignola e San Giovanni Rotondo. La notizia, che ha sconvolto la comunità religiosa pugliese, si è diffusa rapidamente anche a Formia e negli ambienti della Diocesi di Gaeta.



IL CORDOGLIO

«Le suore coinvolte nel tragico incidente - commenta padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per la vita consacrata della Diocesi di Gaeta - erano venute a Formia all'inizio della settimana scorsa per un corso di esercizi spirituali nella casa di accoglienza Filippo Smaldone.

Sarebbero dovute ripartire per la Puglia il lunedì mattina, ma, come mi ha spiegato suor Piera De Bellona, madre superiora della casa di accoglienza di Formia, hanno preferito anticipare la partenza al primo pomeriggio della domenica in quanto temevano per lo sciopero di non trovare carburante lungo la strada».

«La notizia della tragedia - aggiunge padre Rungi - è giunta subito alle suore di Formia, alle quali ho espresso, a nome dell'arcivescovo Luigi Vari, dei religiosi e dei fedeli della Diocesi le più sincere condoglianze e assicurato la nostra vicinanza affettiva e il sostegno umano e spirituale. Mi sono altresì impegnato a ricordare le suore, quelle morte e quelle ferite, in una celebrazione presso l'Istituto Smaldone di Formia».

Tra i messaggi di condoglianze delle varie comunità religiose, anche quelli dell'Usmi diocesana e della Cism.



© RIPRODUZIONE RISERVATA