Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:02

CANOTTAGGIO

Nel fine settimana Sabaudia ospiterà, sul lago di Paola, i campionati italiani universitari 2021 di canottaggio. Sono undici i Centri Universitari Sportivi che scenderanno in gara. Complessivamente, nella città pontina, si sfideranno per i tricolori universitari 115 atleti, per oltre 130 barche al via, in rappresentanza dei seguenti Cus: Ferrara, Firenze, Genova, Insubria (Varese e Como), Milano, Mo.Re (Modena e Reggio Emilia), Padova, Pavia, Pisa, Torino e Trento.

Con venti atleti iscritti, sono Cus Pavia e CUS Torino le squadre più numerose, seguite da Cus Milano con 17 e da Cus Insubria e Cus Padova con 15. Cus Firenze, Cus Mo.Re e Cus Pisa schiereranno invece un solo atleta allo start. Sono ben 24 gli equipaggi del Cus Torino, 23 le barche del Cus Pavia e 20 quelle del Cus Milano.

L'unica atleta portacolori del Cus Mo.Re a Sabaudia è Valentina Rodini, atleta del III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle, la campionessa olimpica dei Giochi di Tokyo 2020 nel doppio Pesi Leggeri femminile con Federica Cesarini che sul lago Paola gareggerà su entrambe le distanze previste dal programma, 500 e 2000 metri, in quanto studentessa del programma UniMo.Re Sport Excellence, iscritta al secondo anno della laurea magistrale in Management e Comunicazione d'impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia. Ricordiamo che Valentina e Federica sono le prime donne nella storia del canottaggio italiano ad aver conquistato una medaglia olimpica.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA