8 Aprile 2021

IL PIANO

La campagna vaccinale anti-Covi a Latina si riorganizza con nuove sedi per le somministrazioni di Astrazeneca e Pfizer. Il trambusto dovuto al trasferimento dei servizi ha creato, nella giornata di ieri, un po' di disorientamento nell'utenza alle prese con le prenotazioni poiché Latina era scomparsa tra le opzioni. Il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina, ha subito chiarito che il blocco su Latina è momentaneo, necessario alla riprogrammazione degli appuntamenti in agenda, e che nelle prossime ore, probabilmente anche nella giornata di oggi, sarà risolto con un nuovo via libera.

ASTRAZENACA

Effettuate fino a ieri presso il centro anziani Vittorio Veneto di Latina, le inoculazioni del farmaco Astrazeneca, a partire da questa mattina alle 8, avranno luogo sempre nel capoluogo pontino presso il teatro San Francesco di via dei Cappuccini. Il locale è stato messo a disposizione dalla parrocchia San Francesco su input dell'associazione Valore Salute. Alle 10.30 presso la sede del teatro San Francesco, il parroco padre Giovanni Ferri e il presidente della onlus, il dottor Enzo De Amicis, riceveranno il prefetto Maurizio Falco e le altre autorità per una breve cerimonia di inaugurazione.

PFIZER

Le vaccinazioni con il farmaco Pfizer continueranno ad essere somministrate, a Latina, fino all'11 aprile prossimo presso il tendone allestito all'esterno dell'ospedale Goretti, accanto al nuovo Cup. Dal 12 aprile invece il servizio sarà trasferito presso il centro anziani Vittorio Veneto, in viale Vittorio Veneto, civico 22. In questa sede i locali del Comune di Latina destinati ad Hub vaccinale saranno raddoppiati con una sala aggiuntiva rispetto a quella fino a ieri utilizzata per le somministrazioni di Astrazeneca.

LA COMUNICAZIONE

Nel pomeriggio di ieri la Regione Lazio ha informato gli interessati, tramite sms, del trasferimento del servizio vaccinale al centro anziani Vittorio Veneto, motivandolo come conseguenza della chiusura del centro vaccinale presso il Goretti e aggiungendo che entro le prossime 48 ore sarebbe stata inviata una nuova comunicazione con data, ora e luogo del nuovo appuntamento. Tanto è bastato per creare un po' di panico nell'utenza, per altro impossibilitata ad effettuare nuove prenotazioni a Latina per il momentaneo blocco. L'argomento ha creato un acceso dibattito sui social.

I NUMERI

Intanto alle 19 di ieri le somministrazioni totali di vaccini anti-Covid a Latina e in provincia hanno raggiunto quota 78.922; 24.123 le persone che hanno completato il ciclo con la seconda dose. Aventi su tutti gli over 80. Gli anziani ultra ottantenni pontini prenotati fino al prossimo 31 maggio sono 25.017. Di questi hanno ricevuto la prima dose 19.150 (76,50% dei prenotati, contro la media regionale dell'81,2%), di cui 14.800 anche la seconda dose (il 59,15% dei prenotati, contro la media regionale del 51,5%, comunicata due giorni fa dall'Unità di crisi). R.Cam.

