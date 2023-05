Giovedì 25 Maggio 2023, 11:45

Si stringono i tempi per la nuova giunta comunale di Latina, e arrivano le prime conferme di chi - contattato dai rispettivi - avrebbe già dato la propria disponibilità all'eventuale chiamata. Nei primi giorni della prossima settimana, dovrebbero iniziare ad arrivare le prime notizie - ufficiali - sulla composizione della squadra di governo del sindaco Matilde Celentano, mentre in queste ore i partiti hanno convocato i consiglieri comunali eletti con più preferenze per sapere se siano disposti ad accettare una ipotetica chiamata e - ovviamente - a dimettersi dal Consiglio. Tra i primi partiti ad avviare la fase di consultazione ci sarebbe Fratelli d'Italia, e - secondo le indiscrezioni - ci sarebbe già anche un nome che avrebbe accettato con determinazione l'eventuale chiamata: si tratterebbe di Gianluca Di Cocco, giunto terzo nella lista alle spalle di Raimondo Tiero (con ogni probabilità però destinato a confermare il suo ruolo di presidente del Consiglio uscente) e Andrea Chiarato. A quanto si apprende, dopo il primo incontro tra coordinatori regionali di lunedì scorso, la quadratura del cerchio sulla giunta dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana, sempre seguendo lo schema della chiamata dei consiglieri più votati in ordine di preferenze cui seguirebbe uno scorrimento delle liste, con ingresso in Consiglio quindi dei primi dei non eletti. I partiti sarebbero poi intenzionati ad avallare un solo tecnico per la giunta (quello all'Urbanistica), lasciando a un politico la delega al Bilancio. Il tecnico sarebbe comunque da considerare in quota alla Lista Matilde Celentano sindaco oppure a FdI. Relativamente ai numeri, invece, l'intesa già sarebbe stata trovata, sempre in base al risultato di numero di preferenze totali ottenute: a FdI quindi quattro assessori (oppure tre più la presidenza del Consiglio), alla Lega due (oppure uno più la presidenza dell'aula, che sarebbe stata richiesta per Vincenzo Valletta); alla lista Matilde Celentano due, uno a testa per FI e per Dc-Udc.

Domani intanto ci sarà la proclamazione degli eletti. Non una vera e propria cerimonia, ma un atto formale di certificazione del risultato da parte della commissione elettorale centrale, che si svolgerà domattina in sala De Pasquale in Comune, alla quale presenzierà il sindaco, Matilde Celentano. Una novità, rispetto al passato. Dopo la proclamazione degli eletti, scatteranno i dieci giorni per convocare il primo Consiglio da parte del sindaco e altri dieci giorni per svolgerlo, con il termine quindi fissato entro il 15 giugno. Se la maggioranza intenda sfruttare integralmente questi venti giorni, dipenderà da diversi fattori, non ultimo proprio il discorso relativo alla giunta. Questo perché la maggioranza e il sindaco intendono comunque presentarsi in aula già con la squadra di governo pronta. Intanto il sindaco avrà oggi una giornata impegnativa con due manifestazioni cui sarà presente: la prima a Gaeta, in occasione del summit dell'Economia del mare, a partire dalle 9.30, e l'altro nel pomeriggio per la consegna delle borse di studio Giomi. Ieri ha intanto proseguito il confronto con i dirigenti dell'amministrazione e, soprattutto, ha proseguito le valutazioni sui possibili componenti dello staff. Valutazioni che proseguiranno anche in queste ore, sulle quali il primo cittadino non si sbilancia. Nomine che dovrebbero comunque arrivare dopo che la giunta sarà operativa.