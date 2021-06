LA SITUAZIONE

Precipitano i nuovi casi di contagio al coronavrus in provincia di Latina. Nel bollettino Asl di ieri, 13 giugno 2021, appena 9 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore (31 meno di sabato). E' Cisterna la città con più casi, sei, il 60% del totale. ma tre in meno rispetto al giorno precedente. Cisterna per tuta la settimana appena conclusa è sempre stata tra i centri con più casi della provincia, ma la Asl ribadisce che si tratta di una situazione sotto controllo, con casi familiari e tutti tracciati. Quanto agli altri tre casi sono equamente ripartiti tra Latina, Norma e Sezze. Alla luce di questi numeri sono ben 29 i centri pontini covid free nelle ultime 24 ore. Inoltre i nuovi casi sono tutti concentrati nel nord della provincia pontina, non era mai accaduto che il sud non avesse neppure un nuovo contagio.

Fortunatamente non ci sono stati nuovi decessi né a Latina, né nelle altre province del Lazio. I casi riscontrati in totale nel Lazio (Roma esclusa) sono 21. Oltre ai 9 di Latina, ne sono stati registrati 8 nuovi a Frosinone, tre a Viterbo e un solo nuovo caso a Rieti.

Dati positivi anche dalle vaccinazioni. Anche sabato infatti è stata superata quota 5 mila somministrazioni. Per la precisione sono state 5734 le dosi inoculate negli hun della provincia pontina. Ieri alle 20 le dosi somministrate erano pocomeno di quattromila. Sono ormai 95 mila i pontini che hanno completato la vaccinazione, mentre in tutto sono state 302 mila le dosi somministrate. Numericamente la Asl pontina è la quinta in tutto il Lazio per numero di vaccinazioni, dietro solamente a quattro Asl romane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 14 Giugno 2021, 05:03