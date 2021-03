18 Marzo 2021

di Mirko Macaro

«Il lockdown è stato deciso solo per gli ambulanti?». Dopo le nuove restrizioni legate all'istituzione della zona rossa fino al 6 aprile, i commercianti del settore sono in subbuglio anche in provincia di Latina. Tanto da bussare al prefetto Maurizio Falco. Ieri i rappresentanti degli operatori iscritti all'Associazione Nazionale Ambulanti - Ugl, hanno inviato una comunicazione al presidio governativo di piazza della Libertà: rendono noto l'inizio dello stato di agitazione, chiedendo un incontro urgente col Prefetto.

«È stato fatto rilevare che le uniche attività a cui è preclusa la vendita sono gli operatori commerciali su aree pubbliche dei mercati e delle fiere, e che invece nei centri commerciali, nelle medie e grandi strutture di vendita e nelle strade del commercio la vita scorre come se nulla fosse», spiegano Ashraf Abdel Wahab e Andrea Concetti, rispettivamente presidente e segretario provinciale dell'Ana-Ugl. «Inoltre è stato rimarcato il fatto che i mercati, dopo il lockdown dello scorso anno, non sono stati riaperti nel rispetto delle misure anti-Covid imposte dalle linee guida adottate dalle Regioni. Nonostante gli operatori si siano attenuti alle prescrizioni per garantire il distanziamento sociale e quant'altro stabilito dalle ordinanze, al punto che l'Istituto Superiore di Sanità li ha definiti luoghi sicuri». Nel documento inviato in Prefettura, gli ambulanti non hanno mancato di rappresentare che la categoria ha pagato un prezzo pesantissimo nella battaglia contro il Coronavirus, che ha portato in troppi sul lastrico. «Secondo i dati della Camera di Commercio nella nostra provincia oltre 100 ambulanti hanno cessato la loro attività nel corso del 2020», ricordano Abdel Wahab e Concetti. «Per rendere l'idea, è come se nella città di Latina fossero spariti in un solo anno i due mercati che si svolgono il sabato nel quartiere Q4 ed a Latina Scalo»

