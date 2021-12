Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Dal 6 dicembre al 15 gennaio: è questo un periodo che si preannuncia particolarmente delicato anche sul territorio di Latina , in una fase in cui la curva dei contagi schizza verso l'alto, ci si avvicina al Natale ed entra in vigore il super Green pass. La prefettura dunque detta la linea e programma una stretta sui controlli che nei prossimi giorni andrà pianificata nel dettaglio. Intanto, riunisce Asl, responsabile del Cotral, sindaci della provincia, Camera di commercio, ufficio scolastico e forze dell'ordine per fare il punto. «Ci sarà massima attenzione e un atteggiamento di grande cautela - spiega il prefetto Maurizio Falco - I risultati guadagnati nella campagna vaccinale andranno rinforzati percorrendo questo ultimo miglio verso il traguardo. E lo dico con chiarezza: non tollereremo atteggiamenti di aperta sfida alle normative del Governo».

Attività commerciali, scuola e trasporti saranno proprio i tre punti cardine sui quali andrà pianificata l'azione delle prossime settimane e dunque i settori su cui si concentrerà l'attenzione delle istituzioni. «La verifica del rispetto delle regole sarà la priorità - aggiunge il prefetto Falco - I sindaci da parte loro hanno già dato la massima disponibilità, con la Asl effettueremo analisi e valutazioni sulla base di dati scientifici e attraverso la Camera di commercio intendiamo sensibilizzare gli esercenti. Come prefetti saremo chiamati poi a fornire report settimanali al ministero». Il dato di partenza è ovviamente l'aumento dei contagi che riguarda l'intero territorio e a fornire il quadro della situazione è la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli: «Stiamo assistendo a una ripartenza dei contagi con la quarta ondata, la curva sale da settimane e solo negli ultimi giorni sembra rallentare spiega ma dobbiamo verificare se questo andamento sarà consolidato nell'arco della settimana. Se questo avverrà cominceremo a vedere anche una riduzione dei ricoveri. Attualmente però l' ospedale Goretti ha 24 posti letto dedicati al covid e tutta l'eccedenza viene trasferita in altri nosocomi della rete ospedaliera. Fondamentale è quindi la vaccinazione: partiamo da dicembre con le terze dosi agli over 18 e passeremo da 1.500 a 4mila slot disponibili per le dosi booster».

Se Aprilia si avvicina pericolosamente alla soglia di allarme di 250 casi ogni 100mila abitanti, anche altri comuni, in qualche caso di piccole dimensioni, sono sotto stretta sorveglianza dell'azienda sanitaria.

Il piano

Spetterà al questore Michele Spina convocare un tavolo tecnico operativo con le altre forze dell'ordine e le polizie locali per programmare nel dettaglio un piano dei controlli da nord a sud del territorio, cercando di dividere per competenza i settori da monitorare in modo mirato: «Ci saranno pattuglie dedicate alle verifiche del rispetto delle normative anti covid spiega Ma la prima linea di verifica spetta ai gestori degli esercizi commerciali, delle palestre, di locali e discoteche. Con loro cercheremo di avviare un dialogo e un contatto affinché avvertano i nostri interventi non come vessatori ma come un sostegno alla loro attività».



«Siamo in una fase delicata - sottolinea il sindaco di Latina Damiano Coletta - che richiede grande senso di responsabilità e consapevolezza. Fra i sindaci ci sarà la massima collaborazione». Quanto poi all'ipotesi di ripristinare, in occasione delle festività natalizie, l'obbligo delle mascherine all'aperto, come caldeggiato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il prefetto non ha dubbi: «Se sarà necessaria una misura di cautela non invasiva come questa, già peraltro adottata dal Comune di Aprilia, non esiteremo a prenderla in considerazione».

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA