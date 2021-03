28 Marzo 2021

IL CASO

Corse tagliate la mattina dai quartieri Q4-Q5 verso Latina Scalo e la stazione Fs. La denuncia è del Codici, il cui responsabile provinciale, Antonio Bottoni, afferma che «secondo quanto hanno riportato alcuni residenti dei quartieri, sono state soppresse due corse della prima mattina, che collegavano quei quartieri alla stazione ferroviaria di Latina Scalo. L'effetto è che i fruitori di quel servizio pubblico ora devono utilizzare la propria automobile per raggiungere la station e da qui arrivare al lavoro in tempo perché, in base ai nuovi orari, vi arriverebbero in ritardo». Bottoni osserva anche come «la scelta di modificare gli orari, secondo quanto è possibile verificare sul sito del concessionario, la Csc, non sarebbe del gestore: si dovrebbe immaginare che la responsabilità sia del Comune, poiché sul sito web dell'azienda compare la dicitura ci scusiamo del disagio, ma tali continue modifiche non dipendono dalla volontà della scrivente». Ferma la risposta del Comune, in particolare dell'assessore ai Trasporti e Mobilità, Dario Bellini, che precisa come «a noi risulta che nella rivisitazione di orari e corse l'unica saltata in zona sia solo una delle 5.25 del mattino, sulla quale salivano a volte due utenti, a volte uno solo, altre volte nessuno. È stato quindi preferito sfruttarla negli orari di punta o nelle scolastiche». Secondo Bellini, «la rivisitazione degli orari nasce da una rimodulazione necessaria, voluta nei tavoli svolti in Prefettura per affrontare la riapertura delle scuole, quando vi fu l'esigenza, da parte del Governo, di far coordinare dalle Prefetture i servizi di trasporti pubblici locali affinché raddoppiassero le corse in concomitanza delle doppie entrate e doppie uscite da scuola». Non solo: a causa degli andamenti dei contagi, «la Regione Lazio ci ha anche tolto i 13 autobus che aveva dato in più e, nonostante questo, abbiamo comunque non solo mantenuto la gran parte delle corse in occasione della rimodulazione, ma addirittura incrementato in alcune fasce orarie e in alcuni percorsi: la frequenza su Q4-Q5, nei momenti di maggiore utilizzo dei mezzi pubblici, è di una corsa ogni 20 minuti».

Andrea Apruzzese

