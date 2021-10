Domenica 31 Ottobre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 10:43

Un nuovo decesso legato al covid in provincia di Latina e altri 39 casi accertati nell'arco di 24 ore. La situazione è tutto sommato al momento ancora stabile ma i dati degli ultimi giorni mostrano con chiarezza una tendenza all'aumento. Il territorio fa i conti con una diffusione massiccia del contagio soprattutto al livello familiare, con particolare riferimento ad alcuni comuni. Anche ieri infatti i numeri più elevato sono arrivati da Aprilia, che ha contato 11 nuovi casi di positività. Sette sono stati invece i contagi a Priverno, cinque a Latina, tre a Fondi, due nei comuni di Formia, Sezze, Sperlonga e Terracina, uno solo infine a Castelforte, Minturno, Ponza, Roccagorga e Sonnino.



A ottobre si contano così 955 casi e complessivamente cinque vittime del virus. Le notifiche di guarigione sono state 25 e due i ricoveri in ospedale, mentre sul fronte della campagna vaccinale le dosi somministrate sono state 1.047. Supera ancora quota 500 il numero di positività rilevate nell'intero Lazio, su un numero complessivo di 33.660 tamponi. Otto sono stati invece i decessi, 398 le persone guarite dal covid. Il rapporto tra positivi e tamponi è ora all'1,5%.

I ricoverati negli ospedali della regione sono al momento 376 e 49 le terapie intensive occupate. In questi giorni l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha ribadito la necessità di accelerare sulla terza dose con particolare riferimento agli over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. Fino ad ora sono già 162mila i richiami del siero anticovid effettuati, superando il 20% della popolazione over 80. La campagna vaccinale invece conta in totale 8,7 milioni di somministrazioni, con il 92% della popolazione adulta vaccinale e l'86% degli over 12.

