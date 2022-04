Sabato 30 Aprile 2022, 08:49

Pauroso incidente su Via Tor Tre Ponti nella mattinata di ieri. Una ragazza è finita fuori strada con la sua auto, terminando la sua corsa nel fossato laterale. Una dinamica davvero molto pericolosa: il canale in quel tratto di strada è sempre colmo di acqua, infatti quando sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, hanno trovato il veicolo quasi del tutto sommerso. La ragazza per fortuna era già in salvo, ma è stata molto fortunata. Ed anche piuttosto abile: infatti è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo prima che l'automobile sprofondasse ed ha atteso, non senza apprensione, l'arrivo dei vigili del fuoco. Quando sono arrivati, era sul tetto del veicolo ad aspettarli. I vigili hanno messo prima in sicurezza la ragazza, tirandola su e rimettendola sulla strada, dove è stata poi visitata dal personale del 118. Per fortuna è rimasta praticamente illesa. Poi hanno estratto dal canale l'automobile, che ormai era sommersa dall'acqua.



Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia con una volante della questura di Latina. Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi quell'incidente: la ragazza è stata molto fortunata e soprattutto ha avuto la prontezza giusta per salvarsi la vita da sola; se l'auto fosse sprofondata con lei dentro, probabilmente la sua vita sarebbe stata messa a repentaglio dall'acqua, soprattutto se le porte dell'auto o i finestrini fossero rimasti bloccati come spesso accade in casi del genere. Invece stavolta la fortuna ha avuto la sua parte nella vicenda e la ragazza ha potuto aspettare i suoi soccorritori dal tetto dell'auto. Non è chiaro come si sia verificato l'incidente.



La ragazza stava percorrendo la strada Tor Tre Ponti all'altezza del ponticello più stretto prima del semaforo: forse una errata valutazione delle misure nell'incontrare qualche altro veicolo, per non urtarlo, avrebbe indotto a una sterzata improvvisa; oppure una distrazione. Quest'ultimo caso, stando a quanto dichiarato dal comandante della polizia stradale di Latina, non è purtroppo l'ultima delle cause negli incidenti pontini: rappresenterebbe infatti circa il 70%. L'esatta dinamica dell'incidente di ieri mattina, però, è ancora tutta da accertare. Fatto sta che la giovane è andata dritta fuori strada, finendo nel canale con l'auto. È salva, ma ha rischiato veramente conseguenze ben più gravi.



