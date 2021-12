Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 09:37

C'è un nuovo boom di casi in provincia, che dimostra come la corsa del covid sia ben lontana dal rallentare: 198 contagi nell'arco di 24 ore. E' una cifra record che non si registrava da maggio e che porta già a quota 549 le positività dall'inizio del mese di dicembre.

In questi numeri c'è poi il dato preoccupante del comune capoluogo, che arriva a 64 contagi, tutti frutto di una diffusione capillare che riguarda famiglie, ambienti di lavoro, gruppi di amici e scuole. Seguono i 30 casi di Aprilia e poi i 24 del comune di Cisterna, che alzano un po' di più il livello di allerta in queste zone del territorio pontino che la Asl monitora ormai da molte settimane. Altri 16 contagi riguardano poi il comune di Sezze, mentre restano decisamente più contenuti i casi accertati nel resto dei comuni pontini: otto a Formia, sei a Gaeta, Maenza, Sabaudia e Terracina, cinque a Fondi e altrettanti a Priverno, quattro a Cori, Itri e Sonnino, tre a Minturno e Pontinia, uno a Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo e Sermoneta. Ancora una vittima è stata poi riportata sul bollettino dell'azienda sanitaria, il quarto decesso in soli cinque giorni del mese: una donna di 70 anni di Santi Cosma e Damiano, con numerose patologie pregresse e non vaccinata.

I VACCINI

Sono state 4.887 le dosi somministrate, di cui 267 prime, 615 seconde e oltre 4mila richiami. Il quadro generale in provincia non è dei migliori, anche se la soglia di allarme resta ancora lontana anche in considerazione del numero più contenuto dei ricoveri ospedalieri.

Vale dunque la pena fare un raffronto con i dati dello scorso anno. Il 4 dicembre del 2020 il bollettino riportava un numero inferiore di contagi: 149 (era però il dato più basso della settimana) contro i 198 della stessa giornata del 2021. C'erano stati quattro morti e il numero più elevato di casi anche allora riguarda le città di Aprilia e di Latina. I ricoveri complessivi per covid dei cittadini della provincia erano però 136, mentre al momento il Goretti ha 24 posti letto riservati ai contagiati che necessitano di cure e trasferisce l'eccedenza a Roma. Ieri i ricoverati sono stati 4.

IL CONFRONTO

Il 4 dicembre di un anno fa i cittadini positivi erano 7.245 e i casi complessivamente trattati dall'inizio della pandemia 10.400 circa. Attualmente invece i cittadini che risultano positivi ammontano a 2.709, su un totale di 42.167 casi scoperti in quasi due anni e 675 vittime del virus. Oltre 4.200 persone si trovano invece in quarantena disposta dalla Asl. Un raffronto con lo stesso giorno del 2020 è stato fatto anche dall'assessore regionale Alessio D'Amato, che ha fatto notare come, con lo stesso numero di casi positivi (1.800 circa), ci siano oggi 2.466 ricoveri in meno in area medica, 269 in meno anche in terapia intensiva, 68mila persone isolate a domicilio in meno e 55 decessi in meno.

Numeri - commenta D'Amato - che dimostrano l'importanza della vaccinazione. Proprio per incentivare la vaccinazione, sono stati organizzati open day per i richiami. Oggi a Latina sarà la volta dell'Icot, dove sono a disposizione della fascia over 18 400 dosi Moderna.

Laura Pesino

