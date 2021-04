30 Aprile 2021

L'INCIDENTE

In un gravissimo quanto fortunatissimo incidente stradale ieri sul ponte ferroviario situato sulla provinciale per San Martino di Priverno è stata coinvolta una utilitaria Peugeot con a bordo madre e figlia. L'incidente di è verificato nella tarda mattinata di ieri quando l'auto, guidata da una venticinquenne che viaggiava con la madre accanto, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è finita con violenza contro la spalletta del ponte che passa sopra la linea ferroviaria Roma-Napoli rimanendo in bilico mentre transitavano i treni.

Fortunatamente le due donne se la sono cavata con qualche contusione e tanto spavento. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale tecnico di Rfi dalla stazione di Priverno Fossanova. Il transito dei treni è stato immediatamente bloccato tra Sezze e Priverno e i disagi sulla Roma Formia sono stati notevoli. Quattro Intercity sono stati dirottati via Cassino, altri treni sono stati soppressi e per i regionali è stato attivato un servizio navetta tra le due stazioni.

La ferrovia è stata riaperta intorno alle 13 e il traffico è via via tornato alla normalità. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale privernate, guidata dal vicecomandante, il maggiore Gaetano Vellucci. Gli ispettori Maurizio Di Vito e Roberto Ferrari hanno proceduto ai rilievi lungo la provinciale per San Martino che è rimasta chiusa al traffico fino al pomeriggio.

Sandro Paglia

