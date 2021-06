FORMIA E GAETA

Torna la rassegna letteraria Libri sulla Cresta dell'Onda che quest'estate toccherà la 28^ edizione. L'associazione culturale Tuttilibri di Formia dei fratelli Enza e Riccardo Campino con il patrocinio dei Comuni di Formia e Gaeta ha annunciato i nomi dei sei ospiti speciali che quest'estate gli appuntamenti fissati tutti alle 21.15 - animeranno la stagione nel sud pontino. Ad inaugurare sabato 3 luglio nel piazzale antistante l'Area Archeologica del Caposele di Formia sarà Alberto Angela, giornalista, conduttore tra i più amati della Tv, paleontologo, divulgatore scientifico e scrittore, che incontrerà il pubblico parlando de L'Ultimo Giorno di Roma, primo libro di una trilogia della casa editrice HarperCollins riguardante l'incendio di Roma del 64 d.C. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da mercoledì 23 giugno presso la libreria Tuttilibri Mondadori di Formia o la Fiera del Libro di Gaeta. Ci sarà un bus navetta che partirà dal molo Vespucci fin dalle 19.30 (in caso di pioggia l'evento si terrà nella chiesa di San Giovanni). Al secondo evento, che si terrà lunedì 12 luglio a Gaeta, in via Annunziata, interverranno la giornalista e scrittrice araba Rula Jebreal e lo sceneggiatore, saggista e attore Andrea Purgatori, conduttore di Atlantide su La7. Il piazzale del porticciolo Caposele ospiterà poi gli ultimi due step: lunedì 30 agosto la ministra della Giustizia Marta Cartabia e l'ex direttore de La Repubblica e de La Stampa Mario Calabresi e, per il gran finale di venerdì 3 settembre, lo psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet. «Nell'ultimo periodo, più complesso di altri - sottolinea Enza Campino - la lettura è stata per tutti noi fonte di grande sostegno e conforto. Tante persone stanno scoprendo ora questa risorsa e siamo certi che con l'aiuto dei nostri ospiti, i quali sono anche degli eccellenti comunicatori, potremmo conquistare lettori nuovi».

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 21 Giugno 2021, 05:03