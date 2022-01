Domenica 23 Gennaio 2022, 05:05 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Continuano le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione avvenuta all'interno di una casa alloggio per anziani in località Suso. I militari per tutta la giornata di ieri hanno ascoltato i famigliari dell'uomo di 89 anni, che si è reso protagonista del folle gesto, e della donna che ha subito le principali percosse riportando ferite gravi. Si tratta di un'anziana ospite, colpita a bastonate dal pensionato, anch'egli residente presso la stessa struttura e che, da quanto emerso, non aveva mai dato segnali di alcuna intemperanza. Ascoltata anche la testimonianza dell'infermiera intervenuta per frapporsi tra gli anziani, che fortunatamente ha riportato ferite meno gravi. L'anziana, ricoverata nell'immediatezza presso il Goretti di Latina, con ferite multiple e in particolare alla testa, ieri non ha mostrato segnali di miglioramento. Ricoverato anche l'aggressore. Per quanto riguarda gli accertamenti dei carabinieri, finora è prevalsa l'ipotesi che l'aggressione sia scaturita da una reazione inconsulta, compatibile con il quadro clinico dell'89enne. L'anziana e l'infermiera sarebbero state colpite senza alcun motivo.

Picchiate a caso, soltanto perché le prime capitate a tiro. Resta da capire come sia stato possibile che l'anziano, con un quadro clinico particolare, abbia avuto nella sua disponibilità un bastone, se la struttura fosse idonea al ricovero dello stesso e se siano state adottate tutte le misure necessarie per la sicurezza all'interno della struttura, a garanzia degli ospiti e del personale operante. Al momento non ci sono indagati. La notizia dell'aggressione tra ospiti fragili, nella casa di riposo a loro destinata, ha scosso la comunità setina. Del resto sono numerose le famiglie, a Sezze come in altri centri, che affidano genitori, nonni, anziani zii a strutture di questo tipo. Mai alcuno potrebbe immaginare episodi di questo genere. Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi ieri, dopo essersi relazionato con i responsabili della casa alloggio, si è detto particolarmente dispiaciuto per quanto accaduto e di augurare una pronta guarigione all'anziana e all'infermiera.

Rita Cammarone

