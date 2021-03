11 Marzo 2021

NEL CAPOLUOGO

Una nuova aggressione in piazza San Marco. E' accaduto ieri sera intorno alle 19. Un gruppo di ragazzi stava chiacchierando sulle panchine nel giardino al centro della piazza quando è stato raggiunto da tre coetanei che hanno preso di mira un sedicenne. Lo hanno affrontato prima a parole, poi lo hanno spintonato e alla fine lo hanno preso a pugni. Immediatamente alcuni passanti hanno chiamato le forze dell'ordine. Su piazza San marco sono confluite due volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri, ma al suono delle sirene gli aggressori se la sono data a gambe. Il ragazzo era ferito al volto e a quel punto è stato chiamato anche il 118. Il giovane ha rifiutato il trasferimento in ospedale ed è stato medicato sul posto per una ferita al labbro. Le forze dell'ordine hanno preso a verbale alcuni testimoni, ma al momento sono pochi gli elementi per risalire agli aggressori. La vittima e alcuni amici che erano con lui hanno detto di non conoscerli. La discussione sarebbe cominciata - a quanto è emerso - per una ragazza. Non è la prima volta che piazza San marco è teatro di una aggressione, neppure il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ha messo fine al preoccupante fenomeno.

