22 Aprile 2021

IL CASO

Un incendio ieri mattina ha distrutto il tendone esterno della farmacia Farina di Viale XVIII dicembre a Latina. La struttura era stata montata nelle settimane scorse ed era stata adibita ad ambiente per l'esecuzione dei tamponi rapidi. Erano circa le 5:30 di ieri quando è scattato l'allarme per l'incendio: sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina (che si trova veramente a poca distanza dalla farmacia) ma il tendone aveva già preso completamente fuoco, anche per la vicinanza di alcuni cartoni. Quindi una volta innescato si è propagato molto rapidamente a tutta la struttura. Intervenuta anche una pattuglia della squadra volante della Polizia, che ha raccolto le testimonianze ed elementi utili per le indagini. In prima battuta si era pensato ad un incendio doloso, forse un dispetto o qualche genere di intimidazione. Invece si è poi scoperto, con indagini più approfondite da parte della Digos, che il rogo era stato probabilmente innescato per sbaglio da un senzatetto. Il titolare della farmacia, Salvatore Farina, al telefono conferma: «Escludo completamente l'ipotesi di un dispetto o di un atto intimidatorio; peraltro non mi viene in mente nessuno che possa avercela con noi - ha riferito - Inoltre le immagini delle telecamere, che erano funzionanti al momento dell'incendio, hanno ripreso un uomo allontanarsi dalla tenda dopo averci dormito dentro e forse le fiamme si sono propagate per una cicca di sigaretta non spenta». Le immagini della videosorveglianza in effetti hanno ripreso un uomo che, dopo essere andato a dormire nella tenda, a un certo punto esce e si allontana; poco dopo la fuoriuscita del fumo e le fiamme. In pochi minuti l'arrivo dei vigili del fuoco. «Non conosciamo quell'uomo - aggiungono dalla farmacia - e non sapremo dire se è il responsabile dell'incendio. Comunque le immagini sono a disposizione della Polizia». Per fortuna i danni non sono stati ingenti: all'interno della tenda non c'era nulla, nemmeno il materiale che viene utilizzato per i tamponi, perché la notte viene tutto ritirato . Dall'attività fanno sapere che un nuovo tendone sarà montato nei prossimi giorni e quindi il servizio dei tamponi sarà nuovamente operativo.

Stefania Belmonte

