Venerdì 29 Aprile 2022, 09:00

L'università di Cassino e del Lazio meridionale offre una nuova opportunità professionale agli studenti e alle studentesse. In questo caso, ai giovani della laurea triennale e magistrale del corso in Scienze Motorie che, a breve, avranno la possibilità di trasformare una passione in lavoro. In che modo? Grazie all'intesa tra ateneo, Apsi (Associazione dei professionisti sportivi internazionali), Frosinone Calcio e Totti Soccer School gli studenti potranno diventare preparatori atletici del settore calcio di realtà sportive professionistiche sia maschili sia femminili. La presentazione del corso di formazione, tenutasi all'interno dell'Aula Magna del Campus Folcara, ha registrato la presenza di numerosi studenti, interessati alla full immersion di sei giorni. Le prime tre lezioni sono in programma il 27, 28 e 29 maggio prossimi allo stadio Benito Stirpe' di Frosinone. Le restanti si svolgeranno il 3, 4 e 5 giugno a Ostia, presso la Totti Academy, dove in veste di docente scenderà in campo l'ex capitano della Roma Francesco Totti.

GLI OBIETTIVI

«Le giornate dedicate alla formazione riferisce il prof. Simone Degennaro, presidente del corso di laurea in Scienze motorie saranno solo sei. I ragazzi, al termine della prima parte, verranno impegnati subito in campo». L'iniziativa apre nuovi scenari. A spiegarli è sempre il presidente del Corso di laurea: «L'obiettivo che ci siamo prefissi è duplice: da un lato si vuole favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei laureati in Scienze motorie. Dall'altro si vuole contribuire ad aumentare la qualità dei servizi delle società sportive». L'università di Cassino non si è fatta trovare impreparata all'annuncio relativo al riconoscimento a livello professionistico del calcio di serie A Femminile, a partire dal prossimo anno. L'ateneo, a tal proposito, ha deciso di creare ulteriori opportunità lavorative, grazie alla collaborazione con il Frosinone Calcio e la Totti Soccer School; possibilità rivolte, soprattutto, alle giovani donne.

«Nell'intesa spiega il professor Digennaro un rilievo particolare lo riveste il calcio femminile e il coinvolgimento professionale di giovani laureate. Per raggiungere la meta conclude è necessario un cambiamento culturale e sociale che parta dallo sport, per poi influenzare la società civile in tutte le sue articolazioni».

Elena Pittiglio

