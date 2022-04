Sabato 9 Aprile 2022, 07:10

«Abbiamo un tesoro sotto casa e, purtroppo, molti ragazzi di Cassino e delle zone limitrofe non conoscono la nostra realtà». Nel giorno in cui arriva la notizia che l’Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale ha scalato quattordici posti nella classifica degli atenei e il giorno dopo l’inaugurazione del nuovo anno accademico, il rettore Marco Dell’Isola presenta la tredicesima edizione di UnicasOrienta e Career Day.

Un’occasione per commentare, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni ‘Primavera studentesca’ e ‘Guardiani University’: «Abbiamo tanti studenti stranieri che da lontano arrivano qui e apprezzano la nostra università, mentre, a volte, quelli del posto non la conoscono».

La presenza numerosa di studenti, provenienti da ogni parte del mondo, conferisce all’Ateneo un profilo sempre più internazionale. L’evento di punta di primavera firmato Unicas, lunedì e martedì prossimi, catalizzerà l’attenzione dell’intero territorio. Istituzioni, scuole e imprese faranno squadra con un obiettivo preciso: orientare gli studenti degli istituti superiori a fare la scelta giusta. E non solo in termini di facoltà. La missione che l’ateneo di Cassino svolge da tredici anni, attraverso UnicasOrienta, un’iniziativa volta all’orientamento in entrata e in uscita, sta proprio nel far comprendere ai giovani quanto l’università di Cassino non abbia nulla da invidiare ai grandi atenei. Tradotto, i ragazzi chiamati a scegliere il corso di studio saranno presi per mano e accompagnati nei meandri del Campus Folcara e nel Polo di Frosinone a conoscere i tesori: laboratori, grandi aule, biblioteche, didattica e ricerca di eccellenza. Il confronto diretto con docenti, ex studenti ed aziende faciliterà ai giovani il compito di scegliere con consapevolezza il corso universitario.

«Il nostro compito - sintetizza il rettore Dell’Isola - si può paragonare ad un arco. Prima vi tiriamo, cioè vi accogliamo e vi formiamo, poi vi lanciamo fuori, nel mondo del lavoro». Cuori e la delega al Job Placement sono le anime pulsanti della manifestazione, che per l’edizione 2022 sbarca, per la prima volta, al Polo didattico di Frosinone. La novità che segna la due giorni sta nella formula. Il 2020 e il 2021 sono state le edizioni svoltesi in modalità online a causa delle limitazioni imposte dalle norme anti Covid.

La modalità adottata dagli organizzatori è quella blending. Ossia, una miscela: un po’ in sede e un po’ online. Lunedì mattina si debutta nelle aule di Frosinone, dove è in programma la presentazione dei corsi di laurea. Martedì mattina si replica al Campus Folcara. «Avevamo preventivato 400 posti in aula tra le due sedi e, invece, oggi contiamo più di 550 iscritti in presenza e altrettanti on line» sottolinea la professoressa Wilma Polini, delegata al Cuori.

Sul versante Career Day il programma prevede due appuntamenti a Frosinone e a Cassino sul tema Industria 4.0. «Ascolteremo dalla voce delle stesse aziende le competenze richieste dal mercato» rivela il delegato al Job Placement il professor Andrea Moretta Tartaglione. Il Career Day si avvale da dodici anni della collaborazione di Alaclam, l’associazione di ex studenti Unicas, presieduta dal professor Alessandro Silvestri. «Alaclam - specifica il presidente - è un ponte tra passato e presente. In questi anni - aggiunge - abbiamo consolidato il numero delle aziende partecipanti. Dopo il boom di qualche anno fa con 111 imprese, nel 2022 saranno presenti 80 aziende tra cui una realtà internazionale». Alla Folcara saranno allestiti 25 stand, dove gli studenti potranno sostenere i colloqui individuali. I colloqui con le altre 55 realtà industriali si terranno nelle aule virtuali.