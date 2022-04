Poker del Frosinone al Monza. Grosso: «Super gara». Zerbin: «Siamo stati grandi»

Soddisfatto e radioso. E non poteva essere altrimenti dopo il poker rifilato al Monza in un match di vitale importanza per la sua squadra. Mister Fabio Grosso, nel post partita, dopo aver analizzato i primi minuti che avevano spostato l'equilibrio del match dalla parte dei brianzoli, passati in vantaggio, si è complimentato con giocatori giallazzurri per la reazione e per la prestazione offerta: «Siamo stati molto bravi perché serviva una super gara e l’abbiamo fatta».

Protagonista del match ancora una volta Alessio Zerbin, autore della seconda rete canarina ed uscito dal campo anzitempo per un crampo: «E’ stato un grande Frosinone. Abbiamo preparato la partita molto bene e dopo quello che era successo all’andata avevamo ancora di più il dente avvelenato e ci tenevamo moltissimo a fare bene».