IL PIANOIniziano oggi le vaccinazioni con il siero Astrazeneca in provincia di Latina dopo l'avvio, la settimana scorsa a Roma, nell'hub allestito a Fiumicino. Le somministrazioni avverranno nei primi due centri vaccinali individuati all'ospedale di Terracina e al centro anziani di via Vittorio Veneto nel capoluogo. Come ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: «Siamo ancora nella fase uno, quella rivolta a operatori sanitari, ospiti e operatori delle Rsa e over 80». Ha inoltre annunciato che, a partire dal primo marzo, le fiale Astrazeneca saranno somministrate dai medici di famiglia per i nati nel 1966. «Con le dosi a disposizione - ha spiegato ieri D'Amato - si possono fare ogni mese due classi di età, pari a 180 mila assistiti, ma la potenzialità è superiore di almeno cinque volte. Questo significa che se avessimo le dosi a disposizione potremmo vaccinare circa 30 mila assistiti al giorno». Ieri si è raggiunta quota 50 mila vaccinazioni agli ultraottantenni nel Lazio (compresi coloro che compiranno 80 anni nel 2021). Le prenotazioni invece hanno superato quota 253mila. Secondo le previsioni per vaccinare tutti gli over 80 serviranno febbraio e marzo, mentre da oggi stanno iniziando le somministrazioni con il vaccino di Astrazeneca rivolte intanto ai medici liberi professionisti.La fase successiva interesserà la fascia di età che va dai 18 ai 55 anni, con priorità al mondo della scuola e alle forze dell'ordine, intanto è stato chiesto agli ordini professionali di mettere a disposizione gli elenchi di chi desidera ricevere il vaccino. Una volta conclusi gli over 80 con il siero Pfizer e Moderna, la Regione Lazio ha stabilito che saranno vaccinate le persone con fragilità e successivamente quelle della fascia d'età superiore ai 70 anni, la modalità di prenotazione è la medesima degli over 80, vale a dire online. Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina, ha sottolineato intanto che da oggi saranno chiamati a vaccinarsi tutti gli operatori sanitari che erano rimasti esclusi nelle settimane scorse, si tratta quindi dei medici liberi professionisti e odontoiatri insieme ai farmacisti under 55. «Terminata questa categoria spiega passeremo a forze dell'ordine e forze armate, carcere e operatori di servizi essenziali, poi il personale scolastico e delle università. Infine, il resto della popolazione, dai 55 anni in giù con Astrazeneca, dai 55 in su con Pfizer e Moderna». Fino a ieri nel Lazio sono state inoculate 265mila dosi, e come ha sottolineato l'assessore regionale Alessio D'Amato a più riprese: «L'organizzazione ci consentirebbe di vaccinare molto di più se avessimo un numero maggiore di dosi, abbiamo chiesto al Governo di fare uno sforzo ulteriore, perché il fattore tempo è fondamentale».