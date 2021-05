28 Maggio 2021

«Abbiamo una grande opportunità con i fondi del Recovery Plan e grandi prospettive per il futuro» lo ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta parlando alla tavola rotonda organizzata da Federlazio. «Siamo rusciti a creare una sinergia con diversi Enti e non solo per la creazione di un un distretto della Salute che verrà presentato a breve e che prevede diverse innovazioni e che andrà a valorizzare quello che il nostro territorio già offre - spiega Coletta - prima di tutto un nuovo indirizzo universitario, credo il primo in tal senso (anche se ancora non ci sono anticipazioni in tal senso), sempre inerente l'area medica e comparto chimico farmaceutico. Senza dimenticare il nuovo ospedale per cui sono già stati stanziati i fondi. Una partecipazione che dunque si allarga non solo al pubblico, ma anche all'università e al privato con la partecipazione di diverse aziende. Dobbiamo essere perà bravi a fare in modo che la lentezza della burocrazia non diventi una criticità insormontabile. Lo snellimento e la semplificazione sono essenziali e necessarie, anche prevedendo - e se ne sta discutendo insieme ad altri sindaci di città medio grandi - autocertificazioni da parte delle aziende. Fondamentale sarà quindi anche la fiducia che si ha nei confronti degli imprenditori». Il sindaco ha annunciato che il Comune di Latina è stato uno dei pochi del centrosud a presentare un progetto che è rientrato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza: Questo è il momento di pensare al futuro, senza esitazione, ha concluso il primo cittadino.

Fra.Ba.

