I Comuni del litorale pontino dettano le regole sull'utilizzo delle spiagge libere per le notti di Ferragosto o meglio sanciscono il divieto di balneazione, bivacco, accensione di fuochi e manifestazioni varie che quest'anno trovano una ulteriore motivazione nell'emergenza Covid e nell'esigenza di evitare affollamenti per ridurre il rischio di contagi.

Nei giorni scorsi sono stati numerosi i sindaci che hanno emesso specifiche ordinanze a partire da quello di Gaeta Cosimo Mitrano che disposto il divieto di balneazione, di bivacco, di pesca, di accensione falò, di effettuare manifestazioni autonome se non espressamente autorizzate su tutti gli arenili liberi del litorale dalle 19 del 14 agosto alle 6 del 15 agosto e analogamente dalle 19 del 15 alle 6 del 16 agosto. Il provvedimento ricorda come «nel corso degli anni sugli arenili liberi durante le notti del 14 e 15 agosto si sono svolte manifestazioni danzanti, bivacchi, accensioni di fuochi organizzati senza preavviso e che nel corso delle stesse manifestazioni si sono verificati casi di malori per abusi di alcool e sostanze stupefacenti con difficoltà per i soccorsi e l'impossibilità di interventi celeri a causa del traffico caotico e del parcheggio selvaggio».

Regole analoghe per il litorale di Fondi dove, come precisa l'ordinanza del sindaco Beniamino Maschietto, sono vietati bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò, manifestazioni e spettacoli nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto. Un'ordinanza è stata emessa anche dal commissario straordinario di Formia, Silvana Tizzano, che vieta campeggio, bivacco, assembramento e accensione di falò e fuochi pirotecnici su tutti gli arenili comunali dalle ore 20 del 14 agosto alle ore 6 del 15 agosto e dalle ore 20 del 15 agosto alle ore 6 del 16 agosto. Dello stesso tenore il provvedimento del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli che dispone il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e alluminio e il divieto di accensione di fuochi e falò sulla spiaggia, di effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, su tutti gli arenili del litorale comunale. Stesse regole anche a Terracina il cui sindaco Roberta Tintari ha firmato un'ordinanza che vieta di dormire in spiaggia, campeggiarvi e installare tende o strutture simili; accendere fuochi e falò, esplodere fuochi d'artificio sugli arenili, di lasciare aperte al pubblico le attività di ristorazione e simili, sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, dalle ore 2 alle ore 05:30. A Ventotene il sindaco Gerardo Santomauro ha disposto il divieto di balneazione, bivacco, pesca e accensione falò dalle ore 19 del 14 agosto alle 6 del 15 e in analogo orario per il 16 agosto.

Per quanto riguarda Latina nessuna ordinanza specifica perché è in vigore quella varata all'inizio della stagione balneare che vieta sempre l'accensione di falò in spiaggia ma non l'accesso. Il giorno di Ferragosto, alle 18, si svolgerà inoltre la tradizionale processione a mare in onore dell'Assunzione di Maria, dalle 18 alle 20 nel tratto di mare che va dal porto canale di Rio Martino fino alla torre di Foce Verde del litorale di Latina, ad una distanza dalla costa di 150 metri. guidata dalla motopoesca Cristiana che trasporterà la statua della Madonna.

A Cisterna obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto dalle ore 18 del 15 agosto alle ore 2 del 16 agosto, e dalle ore 18 del 16 agosto alle ore 2 del 17 agosto nelle piazze e strade centrali per consentire lo svolgimento della Solenne Processione che avrà luogo il 15 agosto, al termine della Messa delle ore 19 celebrata sul palco di Piazza 19 Marzo.

