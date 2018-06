Nuovo stadio, la Roma vuole accelerare: scontro con il Campidoglio

di Lorenzo De Cicco e Stefano Carina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Noi così non firmiamo niente», dicono i dirigenti dell’Urbanistica comunale. E lo stesso ripetono tanti consiglieri grillini che dovrebbero votare in Assemblea capitolina la maxi-variante per Tor di Valle, con migliaia di cubature in più per i privati rispetto al Piano regolatore: «Impossibile approvarla ora». «Ma il progetto va salvaguardato», insistono i dirigenti della Roma che vorrebbero il piano “bollinato” dal Campidoglio senza troppi ritardi, al massimo dopo...