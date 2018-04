In classe più tardi? «Si studia meglio». L’idea divide la scuola

di Lorena Loiacono

La campanella suona, ma solo quando lo studente si sente davvero pronto per entrare in classe. Mai più corse giù dal letto, la sveglia che suona troppo presto e i malumori che scoppiano di primo mattino: potrebbe essere questo il futuro della scuola, senza l’incubo della sveglia. Con gli studenti che non si ritroveranno più a sbadigliare sul banco in classe. Uno studio dei ricercatori di UC Berkeley e Nordest dell’Illinois University, condiviso qualche giorno fa sul blog di Beppe Grillo, mira a dimostrare...