Cartelle, tra multe e bolli il Lazio è davanti a tutti

di Michele Di Branco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Rottamazione bis: comandano Lazio, Lombardia e Campania. È questo il podio della seconda edizione del meccanismo messo a punto dal governo Gentiloni per consentire ai contribuenti in debito col fisco di rientrare versando l’importo residuo delle somme dovute ma godendo della cancellazione di sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per questa nuova definizione agevolata, si prevede un incasso di 2 miliardi e 70 milioni, di cui...