Roma, l’ultimo schiaffo sfregio al Beato Angelico

di Laura Larcan

L’hanno colpito più volte, e in più punti, col gusto folle di sfregiare il marmo. Non c’è stato rispetto per il monumento funerario del Beato Angelico nella basilica di Santa Maria sopra Minerva, una delle chiese gioiello più famose della Capitale. Tanto legata alla storia dell’arte con le sue opere di Michelangelo e Bernini, quanto indifesa. Hanno agito indisturbati i vandali che hanno infierito sulla lastra tombale dell’artista e frate domenicano, protagonista assoluto del primo...