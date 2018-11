Legittima difesa, il sottosegretario Molteni: «Dai grillini ci aspettiamo lealtà, legge nel contratto di governo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nel ripristino della legalità in questo Paese quello che la sinistra non ha fatto in cinque anni noi lo stiamo facendo in cinque mesi. In materia economica e fiscale, di rilancio della crescita e degli investimenti c’è la manovra economica che arriverà presto in aula e quello sarà la risposta ai problemi economici del Paese. Sono sicuro che saremo in grado di dare risposte convincenti alle categorie economiche e produttive sulle quali si regge questo Paese. Ma nella legge di Bilancio c’è anche molto per la sicurezza».«Per prima cosa le risorse per la polizia di Stato con il ripristino degli organici. Ottomila uomini in più a presidio del territorio».«Il 5 di dicembre il testo già votato al Senato passa in Commissione alla Camera».«Stiamo lavorando. Questo governo sta in piedi grazie al confronto continuo e costante. L’abbiamo avuto sullo “spazzacorrotti”, sulla sicurezza e lo abbiamo avuto sulla legittima difesa. Quindi il 5 dicembre si parte e l’anno prossimo porteremo a casa anche questa norma».«Con il ministro Bonafede abbiamo trovato una sintesi importante al Senato e sono certo che lo troveremo alla Camera. La legittima difesa è nel contratto di governo ed è uno dei tasselli fondamentali della politica della Lega. Come abbiamo ottenuto e dato grande lealtà e correttezza sui temi fondamentali dell’azione nostra e del M5S, altrettanto accadrà».«Assolutamente no. La grande soddisfazione resta per un decreto storico, memorabile. Una giornata importate per la sicurezza del Paese ottenuta con grande lavoro e piena condivisione con gli amici delM5S. Il testo è stato oggetto di confronto con loro e il risultato dell’aula è frutto del lavoro di Matteo Salvini».«Ho seguito il decreto dall’inizio alla fine e l’intesa con il M5S è stata sempre piena anche perchè il tema della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata sta a cuore a tutta la maggioranza».«Significa solo che è un ottimo decreto, scritto bene. Il fatto che sia stato votato contro solo da quella sinistra che nella scorsa legislatura ha gestito una politica fallimentare sull’immigrazione, vuol dire che è contiene ottime misure».«Ma non solo. Ci sono misure importanti a favore dei sindaci e della polizia locale. A cominciare dall’uso del Taser, strumento di difesa e non di offesa. Il fatto che le polizie locali possono accedere alla banca dati delle polizie interforze. I 90 milioni di euro sulla videosorveglianza. Il carcere per i parcheggiatori abusivi. L’estensione del daspo per mantenere la sicurezza urbana. La possibilità delle amministrazioni locali di poter fare assunzioni in deroga di vigili urbani. La norma sugli sgomberi. L’introduzione del reato di accattonaggio molesto».«Io sono drasticamente contrario a questo inno all’immigrazione globale. Sono fortemente contrario perchè sancisce un’equiparazione tra migrante economico e profugo. Contrario perché sancisce il diritto ad emigrare come diritto inalienabile e afferma che l’immigrazione è uno strumento di ricchezza e umanità».«Non lascio ad un ente sovranazionale la difesa dei confini e delle frontiere del mio Paese».«Vedremo dopo la manovra e troveremo la quadra come abbiamo sempre fatto».