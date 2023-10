Fattorino spara al petto allo youtuber dopo uno scherzo, assolto per legittima difesa

Reagisce male allo scherzo, fattorino spara allo youtuber ma viene assolto per legittima difesa. È successo in un centro commerciale di Sterling, in Virginia, lo scorso 2 aprile. Dopo essere finito in carcere per lesioni dolose aggravate, l'uomo è stato però dichiarato non colpevole la scorsa settimana.

L'episodio

Si trovava nel centro commerciale Dulles Town Center di Sterling Alan Colie, 31 anni, quando è stato infastidito da un passante. Come documentato anche da un video pubblicato su Twitter, l'uomo stava ritirando nel cibo quando Tanner Cook, youtuber 21enne famoso sui social per fare scherzi ai passanti, ha iniziato a molestarlo puntandogli il telefono in faccia.

Dopo numerosi tentativi di allontanarsi e di convincere lo youtuber a smetterla, l'uomo ha poi tirato fuori una pistola e ha sparato al ragazzo.

DULLES MALL YOUTUBE PRANKSTER SHOOTING#Fox5DC obtains never-before-seen video of interaction between Alan Colie & Tanner Cook on 4/2.



Colie: NOT GUILTY of most serious charges after attorney's self-defense arguments.



Cook's dad tells me his son was not a threat.#StayAhead pic.twitter.com/h8LwERdutq — David Kaplan (@DKaplanFox5DC) September 29, 2023

Colpito all'addome, Tanner Cook è rimasto ferito gravemente, ma dopo un'operazione d'urgenza e dopo alcuni giorni in terapia intensiva è tornato a fare i suoi scherzi su YouTube. Discorso diverso per Alan Colie, finito in carcere in attesa della sentenza definitiva.

La sentenza

Sentenza che è arrivata venerdì scorso, quando la giuria lo ha dichiarato non colpevole per l'accusa di lesioni dolose aggravate, accogliendo la tesi definitiva della legittima difesa. Il 31enne è stato però condannato per aver usato un'arma da fuoco all'interno di un edificio pubblico.

Sia l'accusa che la difesa hanno però contestato la sentenza. Secondo l'avvocato difensore di Colie, Adam Pouilliard, la condanna per l'accusa di armi da fuoco non è coerente, data l'assoluzione di Colie per legittima difesa, e ha chiesto al giudice di annullare la condanna. L'avvocato ha specificato anche che il fattorino si è sentito minacciato dalla statura dello youtuber, alto 1,93 metri, e che il fine di Cook era chiaramente provocatorio. Lo YouTuber ha insistito durante il processo di non avere la minima idea di aver spaventato o fatto arrabbiare Colie durante lo scherzo, nonostante l'uomo gli avesse detto di fermarsi tre volte prima di provare a togliergli il telefono dalla faccia. Alla domanda sul perché non avesse fermato lo scherzo nonostante le ripetute richieste di Colie, Cook ha detto che l'uomo non stava mostrando il tipo di reazione che lui stava cercando per il suo video. Il caso sarà riesaminato in un'udienza il mese prossimo e fino ad allora Alan Colie rimarrà in carcere.