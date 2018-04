«Noi e l’agricoltura per chef»: la sfida dei ragazzi romani

di Valeria Arnaldi

«Valerio ed io eravamo in classe insieme alle scuole medie, al liceo abbiamo conosciuto Simone, poi loro all’università hanno incontrato Lorenzo. Hanno studiato tutti Biotecnologie Industriali, io mi sono laureato in Scienze Politiche. In comune abbiamo la voglia di proporre una visione diversa dell’agricoltura, sostenibile e innovativa ma anche competitiva». Thomas Marino, romano, 26 anni, racconta così la nascita del progetto The Circle, farm basata sul sistema acquaponico avviata circa un anno fa a...