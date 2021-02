© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICORRENZASono trascorsi 35 anni da quando è nata l'associazione Centro Donna Lilith, per sostenere le donne che vogliono dire basta alla violenza di genere. Tutto è iniziato il 4 febbraio del 1986, quando 14 donne di Latina costituirono l'associazione e si misero in collegamento con i collettivi femministi che per la prima volta si costituirono parte civile al processo per il massacro del Circeo, gridando che per ogni donna stuprata e offesa sono tutte parte lesa. Da quel giorno sono cambiate molte cose e ad oggi sono tanti i traguardi raggiunti. Il primo, in ordine di tempo, è quello del 1991 quando è stato aperto il centro di ascolto dopo alcuni anni di accoglienza esclusivamente telefonica. Da lì ad oggi quasi 5.000 donne hanno potuto fare un percorso di fuoriuscita dalla violenza, accompagnate e supportate dalle instancabili volontarie. AdessoLilith gestisce ben due centri antiviolenza, uno a Latina e uno ad Aprilia, e dal 2003 una Casa rifugio dove le donne con o senza figli minori che si devono allontanare possono trovare un posto sicuro. Per le vittime che bussano alla porta dell'associazione e vengono protette sotto l'ala delle volontarie è prevista anche la possibilità di vivere in semi autonomia nelle cosiddette case di prosecuzione. A queste attività si aggiunge anche un numero di reperibilità telefonica attivo 365 giorni 24 ore su 24 e un impegno per l'inclusione socio lavorativa. L'associazione, inoltre, tiene in maniera particolare al tema della prevenzione, per combattere e curare le radici culturali anziché curare le conseguenze che la violenza porta. Per raggiungere questo risultato è attiva all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Le volontarie, data la pandemia, si sono rimboccate le maniche e hanno trovato un modo alternativo di celebrare i 35 anni. Sono previste iniziative social tra le quali un ciclo di 4 webinar che andranno in diretta sulla pagina Facebook da lunedì 8 febbraio fino all'8 marzo. Le operatrici racconteranno la loro esperienza e verranno affrontati temi storico culturali di genere fino a ripercorrere la storia del femminismo negli anni 70.