La Camera di commercio di Frosinone e Latina raddoppia la cifra messa a disposizione delle aziende colpite dalla pandemia e punta a sostenere le imprese anche in questo difficile 2021. Il consiglio camerale, infatti, ha approvato all'unanimità l'assestamento di bilancio predisposto dalla giunta due settimane fa. «Una manovra economica senza precedenti quella messa in campo - dice il presidente dell'ente, Giovanni Acampora - per essere al fianco delle imprese delle due province concretamente, in un periodo storico difficile e complesso segnato dalla pandemia».

Oltre 6 milioni di euro sono stati stanziati, in favore di settori e aree economiche di riferimento: commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura e industria «con un particolare riferimento agli asset strategici della Digitalizzazione, dell'alternanza scuola lavoro, dell'economia del mare, dell'automotive e del chimico farmaceutico».

Sì è passati da una previsione iniziale di 2 milioni 776.958 euro a 6 milioni 93.636 euro. Acampora ha illustrato i dettagli della manovra: «In particolare ha spiegato - tale impegno finanziario confluirà per 1 milione e mezzo nel settore turistico, per favorirne la ripartenza e promuovere il nostro territorio. 1 milione 874.000 euro sono relativi invece ai progetti di sistema camerale, di cui circa 1 milione 160.000 solo per la digitalizzazione delle imprese». Un intervento che «si unisce ai 5 milioni che, con lungimiranza, la Regione Lazio ha messo a disposizione avvalendosi nella gestione del sistema camerale». Ci sono poi 1 milione 385.000 euro «che andranno a finanziare, attraverso l'attività dell'Azienda Speciale il raggiungimento di obiettivi strategici camerali: parliamo di credito, economia del mare, formazione, internazionalizzazione, turismo, marketing territoriale e filiere industriali».

SORTEGGIO

Approvata all'unanimità anche la proposta di Efrem Romagnoli - consigliere rappresentante degli ordini professionali delle province di Latina e Frosinone (ricomprendenti circa 35.000 iscritti) ed attuale presidente dell'ordine dei commercialisti di Latina - per il regolamento della camera arbitrale ed il sostegno alla formazione degli ordini.

Viene introdotto il sorteggio per l'assegnazione dell'incarico di arbitro nelle controversie affidate all'Ente: «In tal modo vengono valorizzate pari opportunità, imparzialità e trasparenza nelle nomine».

Inoltre, nell'aggiornamento del preventivo economico 2021, per la formazione degli ordini, sono stati stanziati 30.000 euro a sostegno della crescita professionale degli iscritti

