10 Aprile 2021

LA TRAGEDIA

Marito e figlio erano usciti poco prima dall'abitazione, lei non poteva muoversi a casa di un'invalidità ed è rimasta a letto. Quando un vicino ha visto uscire fumo dalla finestra ha dato l'allarme, ha provato a intervenire insieme ai carabinieri arrivati poco dopo, ma per la donna non c'era ormai più nulla fa fare. Erano da poco passate le 9 nell'abitazione al primo piano di via Golfo degli Aranci, a Borgo Grappa. Una fine tragica, quella di Luisa La Bella, 62 anni, costretta da un'infermità a restare all'interno della sua abitazione.

Praticamente immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e del personale dell'Ares 118, ma mentre i primi hanno spento le fiamme, i secondi hanno solo potuto constatare il decesso della vittima e aiutare uno dei soccorritori rimasto lievemente intossicato. Per lui, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.

GLI ACCERTAMENTI

Ma come è divampato l'incendio che in pochi minuti ha avvolto la stanza e ucciso la donna, rimasta praticamente carbonizzata? Due le ipotesi: un elettrodomestico malfunzionante, forse una stufetta lasciata in funzione per mitigare le temperature rigide registrate in questi giorni, o una sigaretta accesa dalla donna che ha fatto prendere fuoco alla coperta, causando l'incendio.

Gli accertamenti sono in corso da parte degli specialisti dei vigili del fuoco - chiamati a stabilire le cause - e dei carabinieri di Borgo Grappa. Uno di loro, tra i primi ad arrivare nell'abitazione popolare al primo piano, ha provato anche a utilizzare un estintore in dotazione all'Arma ma le fiamme non erano domabili con quello.

Ai militari è toccato avvisare i familiari della donna, rientrati in lacrime verso l'abitazione dalla quale erano usciti poco prima e che al momento non possono utilizzare perché sotto sequestro. Nel Borgo la vittima era conosciuta e molti si sono stretti al dolore dei familiari per la perdita.

IL PRECEDENTE

Una tragedia analoga era avvenuta a Latina, il 22 gennaio, in un appartamento a due passi dal centro. Aveva perso la vita un uomo di 77 anni, anche lui infermo, in quel caso per avere acceso una sigaretta. Avevano rischiato la vita, nell'occasione, anche la sorella e il cognato.

G.D.G.

