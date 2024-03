Zelensky: «L'obiettivo di Putin è annettere tutta l'Ucraina, si rifornisce di armi in Iran e Corea del Nord»

«Non credo che l'obiettivo di Putin sia la conquista dei territori: quello che stiamo vedendo sono i colpi contro i civili e il terrore contro la popolazione ucraina. I loro messaggi ci dicono che il loro obiettivo non sono alcuni territori ma è annettere tutta l'Ucraina». Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo a Bruno Vespa a Cinque Minuti.

La portaerei USS Bataan lascia il Mediterraneo, cosa c'è dietro: il nuovo piano della Nato

Armi dall'Iran e Nord Corea

«Putin sta cercando di approvvigionarsi in Iran e in Corea del Nord, ha deficit di munizioni.

«Pausa per rafforzarsi»

«Credo che una tregua nella guerra sia una sfida molto difficile per noi. È un grande problema per l'Ucraina e per il suo futuro ed è un grande problema per tutta l'Europa. Noi abbiamo già avuto questo problema dopo l'occupazione della Crimea e del Donesk. È il conflitto congelato e l'abbiamo già visto. Questa pausa non è per la guerra ma è una pausa per Putin, a lui serve, è un dato di fatto per rafforzarsi». Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky a 'Cinque Minutì.

Il ringraziamento a Giorgia Meloni

«Prima di tutto io ringrazio molto Giorgia Meloni, abbiamo un rapporto molto forte. Dal punto di vista umano, economico, i nostri Paesi hanno un ottimo rapporto e molto stabile, c'è il sostegno concreto» dal punto di vista «umanitario» e «per il nostro futuro europeo. Sono molto contento dei nostri rapporti e sono grato al popolo italiano che sostiene molto Meloni e l'Ucraina». Lo ha detto Volodymyr Zelensky intervistato a 'Cinque minutì in onda questa sera su Rai1.