Islanda, allarme eruzione del vulcano: Reykjavik evacuata. Un'italiana a guardia del magma: «Non dormiamo da venerdì»

Islanda, prosegue l'allarme eruzione del vulcano Fagradalsfjall. «Non dormiamo da venerdì, siamo stanchissimi: ci guardiamo tra colleghi, con gli occhi arrossati e le facce stravolte, costringendoci a vicenda ad andare a casa per riposare qualche ora. Ma poi il telefono non si spegne mai, il quadro cambia di continuo, e la testa va sempre là, per tentare di comprendere quello che sta succedendo ed elaborare scenari su quello che potra accadere». A parlare è Sara Barsotti, coordinatrice della task force per la pericolosità vulcanica della centrale operativa dell’Icelandic Meteorological Office (Imo) - l’osservatorio vulcanologico di Islanda.

L'allarme

Nell’intervista a La Stampa spiega ancora: «Eravamo consapevoli che la situazione nella penisola di Reykjanes fosse ancora in movimento, alla luce delle eruzioni degli ultimi anni.

Vulcano in Islanda, eruzione imminente: ecco cosa sta succedendo. L'evacuazione di Grindavik, il rischio di danni e le ultime ore

I terremoti

Il magma ha provocato centinaia di terremoti, segnali di un'eruzione che si avvicina rapidamente, riporta il Guardian: la cittadina, di 4mila abitanti, è stata evacuata, sono stati realizzati dei centri di accoglienza, ma la maggior parte dei residenti ha trovato ospitalità da parenti o amici. La cittadina, circa 40 km a sudovest della capitale, è vicina all'impianto geotermico di Svartsengi, il principale fornitore di elettricità e di acqua ai 30mila residenti della penisola di Reykjanes, e ad un bacino idrico. Ed è vicina al popolarissimo resort Blue Lagoon, che è stato chiuso per una settimana per precauzione. «Siamo davvero preoccupati per tutte le case e le infrastrutture nell'area», ha dichiarato Vidir Reynisson, capo dell'Agenzia per la Protezione Civile islandese. Un'eruzione è attesa entro due giorni, ha aggiunto Reynisson.

Questo è quello che sta avvenendo in #Island a #Grindavík .A causa delle attività vulcaniche della zona. La gente è stata allontanata. Chi non l'ha ancora fatto stà cercando di portare via il necessario dalla casa. #fagradalsfjall #earthquake #VOLCANOERUPTION #fagradalsfjall pic.twitter.com/nOOrEMlLnK — Chara (@chara_cam) November 14, 2023

La faglia

Si è formata una faglia lunga circa 15 km e l'eruzione potrebbe accadere in qualsiasi punto: anche in mare, dato che una parte della spaccatura è sott'acqua. In questo caso si formerebbe probabilmente una grande nuvola di cenere. «Non è lo scenario più probabile - ha detto Reynisson - ma non lo possiamo escludere, perché la faglia finisce in mare». L' Islanda, nell'Atlantico settentrionale. si trova lungo la dorsale medio atlantica, che separa la placca eurasiatica da quella nordamericana. Nel 2010 l'eruzione dell'Eyjafjallajoekull, un vulcano nel sud dell'isola, provocò la cancellazione di circa 100mila voli, provocando disagi a 10 mln di viaggiatori.