Virus «zombie» riportato in vita, gli scienziati: «Era congelato da 50mila anni: può essere pericoloso»

Gli scienziati hanno riportato in vita un virus «zombie» che ha trascorso 48.500 anni congelato nel permafrost. Il «permagelo» è terreno tipico delle regioni fredde ad esempio dell'estremo Nord Europa, della Siberia e dell'America settentrionale dove il suolo è perennemente ghiacciato.

Le temperature più calde stanno facendo sciogliere i ghiacciai nell'Artico, scongelando così il permagelo: questo ha fatto sì che un virus, rimasto dormiente per decine di migliaia di anni, potrebbe tornare e mettere in pericolo la salute degli animali e dell'uomo.



Cosa succede

Gli scienziati avvertono che i rischi, per quanto bassi, sono sottovalutati. Durante il disgelo possono essere rilasciati anche rifiuti chimici e radioattivi che possono potenzialmente danneggiare la fauna selvatica e sconvolgere gli ecosistemi.

«Ci sono molte cose preoccupanti nel permafrost ed è molto importante mantenere il permagelo nel suo stato naturale il più a lungo possibile», ha dichiarato Kimberley Miner, scienziato del clima presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa al California Institute of Technology di Pasadena, in California.

Il cacciatore di virus

Per comprendere meglio i rischi posti dai virus congelati, Jean-Michel Claverie, professore emerito di medicina e genomica presso la Scuola di Medicina dell'Università Aix-Marseille di Marsiglia, in Francia, ha analizzato campioni di terra prelevati dal permafrost siberiano per verificare se le particelle virali in essi contenute siano ancora infettive. È alla ricerca di quelli che descrive come «virus zombie» - e ne ha trovati alcuni.

Claverie studia un particolare tipo di virus che ha scoperto per la prima volta nel 2003. Conosciuti come virus giganti, sono molto più grandi della varietà tipica e sono visibili con un normale microscopio ottico, piuttosto che con un più potente microscopio elettronico, il che li rende un buon modello per questo tipo di lavoro di laboratorio.

I suoi sforzi per individuare i virus congelati nel permafrost sono stati in parte ispirati da un team di scienziati russi che nel 2012 ha fatto rinascere un fiore selvatico da un tessuto di semi di 30.000 anni fa trovato nella tana di uno scoiattolo. (Da allora, gli scienziati sono riusciti a riportare in vita anche antichi animali microscopici, ndr.).

Nel 2014 è riuscito a riportare in vita un virus che lui e il suo team hanno isolato dal permafrost, rendendolo infettivo per la prima volta dopo 30.000 anni inserendolo in cellule coltivate. Per sicurezza, aveva scelto di studiare un virus che potesse colpire solo le amebe unicellulari, non gli animali o gli esseri umani.

Nel 2015 ha ripetuto l'impresa, isolando un altro tipo di virus, anch'esso in grado di colpire le amebe. Nella sua ultima ricerca, pubblicata il 18 febbraio sulla rivista Viruses, Claverie e il suo team hanno isolato diversi ceppi di virus antichi da più campioni di permafrost prelevati in sette luoghi diversi della Siberia e hanno dimostrato che ciascuno di essi poteva infettare cellule di ameba in coltura.

Questi ultimi ceppi rappresentano cinque nuove famiglie di virus, che si aggiungono alle due che egli aveva già risvegliato in precedenza. Il più antico aveva quasi 48.500 anni, in base alla datazione al radiocarbonio del terreno, e proveniva da un campione di terra prelevato da un lago sotterraneo a 16 metri di profondità. I campioni più giovani, trovati nel contenuto dello stomaco e nel mantello dei resti di un mammut lanoso, avevano 27.000 anni.

Il fatto che i virus che infettano le amebe siano ancora infettivi dopo così tanto tempo è indicativo di un problema potenzialmente più grande, ha detto Claverie. Egli teme che la gente consideri la sua ricerca come una curiosità scientifica e non percepisca la prospettiva di virus antichi che tornano in vita come una seria minaccia per la salute pubblica.

«Consideriamo questi virus che infettano le amebe come surrogati di tutti gli altri possibili virus che potrebbero trovarsi nel permafrost», ha dichiarato Claverie alla Cnn.

«Vediamo le tracce di molti, molti, molti altri virus», ha aggiunto. «Quindi sappiamo che ci sono. Non sappiamo con certezza se siano ancora vivi. Ma il nostro ragionamento è che se i virus dell'ameba sono ancora vivi, non c'è motivo per cui gli altri virus non siano ancora vivi e in grado di infettare i propri ospiti».

Cos'è il permafrost (o permagelo)

Il permafrost copre un quinto dell'emisfero settentrionali, estendendosi per millenni la tundra artica e le foreste boreali di Alaska, Canada e Russia. Funziona come una sorta di capsula del tempo, conservando - oltre ad antichi virus - i resti mummificati di una serie di animali estinti che gli scienziati hanno potuto portare alla luce e studiare negli ultimi anni, tra cui due cuccioli di leone delle caverne e un rinoceronte lanoso.

Il motivo per cui il permafrost è un buon mezzo di conservazione non è solo il freddo: è un ambiente privo di ossigeno e la luce non penetra. Ma le temperature attuali dell'Artico si stanno riscaldando fino a quattro volte più velocemente rispetto al resto del pianeta, indebolendo lo strato superiore del permafrost nella regione.

