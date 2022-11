Piccioni zombie, allarme negli Usa per il paramyxovirus: «Volatili con il collo deformato e paralisi»

Piccioni che sembrano "zombie" con il collo deformato da una malattia letale. Non è un film horror ma l'allarme lanciata negli Stati Uniti dalla "Jersey Society for the Prevention of Cruelty to Animals", che segnala la diffusione di un virus contagioso nei volatili.

Cosa è il paramyxovirus

Si tratta del paramyxovirus (Pigeon paramyxovirus o PPMV), un virus che causa sintomi neurologici tra cui colli deformati, dimagrimento, incapacità di volare o spostarsi in linea retta, paralisi di ali e zampe, tremori. Gli uccelli infetti a volte si feriscono a causa della loro incapacità di bilanciarsi o volare bene.

Secondo il The Sun i volatili infetti muoiono solitamente a pochi giorni dall'infezione. Nel caso in cui non muoiano naturalmente vengono uccisi per evitare che il virus si diffonda.

Il virus è altamente infettivo

Il paramyxovirus è una malattia virale che può colpire il pollame, e il gruppo di uccelli noto come Columbidae, compresi i piccioni. Esistono protocolli sanitari che prevedono la segnalazione nel caso in cui questo virus venga diagnosticato tra uccelli in cattività, ma è difficile contenerlo se si diffonde tra animali selvatici. Si tratta di una malattia altamente infettiva, che potrebbe essere trasmessa attraverso le feci e altre secrezioni.

La PPMV può sopravvivere più a lungo nei mesi più freddi e umidi, il che significa che i casi della malattia sono più comuni durante i mesi invernali.

Per gli allevatori di uccelli e pollame il governo britannico ha emesso delle linee guida che consigliano di procedere alla vaccinazione dei propri animali.

Les paramyxovirus entrainent des symptômes neurologiques particulièrement impressionnants chez les pigeons et la volaille, avec notamment des torsions du cou caractéristiques leur donnant l'allure d'oiseaux zombies https://t.co/oCyQvlqKbP pic.twitter.com/Aefurna0pU — MoiParasite (@MoiParasite) November 4, 2022

Negli umani può causare congiuntivite

Bird Exotics Veterinary indica che è fondamentale cercare di prevenire l'infezione virale. Una volta infetti gli animali dificilmente rispondono al trattamento. Gli esseri umani non possono contrarre la malattia, ma i gestori di uccelli infetti possono avere la congiuntivite o gli occhi rossi.

