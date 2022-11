​Piccioni zombie, allarme negli Usa per il virus letale

Piccioni che sembrano "zombie" con il collo deformato da una malattia letale. Non è un film horror ma l'allarme lanciata negli Stati Uniti dalla "Jersey Society for the Prevention of Cruelty to Animals", che segnala la diffusione di un virus contagioso nei volatili.

Cosa è il paramyxovirus

Si tratta del paramyxovirus (Pigeon paramyxovirus o PPMV), un virus che causa sintomi neurologici tra cui colli deformati, dimagrimento, incapacità di volare o spostarsi in linea retta, paralisi di ali e zampe, tremori. Gli uccelli infetti a volte si feriscono a causa della loro incapacità di bilanciarsi o volare bene.