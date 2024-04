Francia, violenze sessuali (presunte) nell'Esercito: scattano le indagini dopo una «serie di testimonianze»

Allarme in Francia. Al via una missione di accertamento su presunte violenze sessuali nell'Esercito, dopo una serie di testimonianze di militari recentemente pubblicate nei media d'Oltralpe: è quanto annunciato dal ministro dell' Esercito, Sebastien Lecornu.

«Abbiamo chiesto all'Ispettorato generale dell'Esercito di avviare una missione sull'insieme delle misure di prevenzione, di protezione delle vittime e di sanzioni per gli aggressori», scrive il ministro, in un testo pubblicato sul quotidiano Le Monde insieme alla segretaria di Stato per gli ex combattenti, Patricia Miralles.