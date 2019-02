Venezuela, il sottosegretario agli Esteri Picchi: «Maduro lasci, nessuna solidarietà da Roma»

mentre M5S e Lega si astenevano nel voto al Parlamento europeo che ha riconosciuto il presidente del Parlamento venezuelano come leader legittimo del Venezuela.

ringraziaper ladimostratagli e dal ministero degli Esteri arriva una netta presa di distanza: «Caro Nicolas Maduro lascia subito. Nessuna solidarietà da Roma. Non ti riconosciamo come presidente. Elezioni subito», scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri in quota Lega Guglielmo Picchi.LEGGI ANCHEIl presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ringraziato a Caracas «i tanti Paesi che ci hanno manifestato la loro solidarietà», citandone vari fra cui «Roma». Nel lungo discorso pronunciato davanti ai suoi sostenitori, il capo dello Stato ha sottolineato che questo sostegno internazionale ci permette di «sconfiggere l'assedio a cui ci hanno sottoposto gli Stati Uniti».La posizione dell'Italia resta ambigua. «Non riconosciamo Guaidò, non vogliamo un'altra Libia», ha detto ieri l'altro sottosegretario agli Esteri Manlio di Stefano (M5S),