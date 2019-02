Venezuela, il generale molla Maduro: «Ha due aerei pronti a portarlo via, li usi»

Oltre alla concentrazione principale, a Las Mercedes (est di Caracas) dove ha parlato lo stesso Guaidò, sui social si moltiplicano le immagini e i video della protesta contro il governo di Nicolas Maduro. «Oggi il Venezuela sorride, un sorriso che nasce dalla speranza che riusciremo a cambiare il paese», ha detto Juan Guaidò, parlando alle decine di migliaia di persone riunite a La Mercedes, nell'est di Caracas.

Maduro «è rimasto completamente solo», ha aggiunto. Guaidò ha chiesto alle Forze Armate di «pronunciarsi a favore della Costituzione, dell'assistenza umanitaria, del cambiamento, per la tua famiglia, il tuo paese e l'onore della Forza Armata nazionale».

Il generale dell'Aeronautica militare venezuelana, Francisco Esteban Yanez Rodriguez, ha annunciato oggi di disconoscere l'autorità di Nicolas Maduro e riconoscere Juan Guaidò come presidente legittimo del Paese, in un video diffuso sui social in cui si presenta come direttore di pianificazione strategica del comando dell'Aeronautica, dichiara di «disconoscere» l'autorità «dittatoriale» di Maduro e riconosce Guaidò come «presidente incaricato», e aggiunge che «il 90% delle Forze Armate non sta con il dittatore, sta con il popolo».



«Con gli avvenimenti delle ultime ore è chiaro che la transizione verso la democrazia è imminente: continuare a fare partecipare le Forze Armate nella repressione vuol dire condannare la gente a continuare a morire di fame, di malattie e -Dio non lo permetta- di combattimenti fra noi stessi, e questo popolo ha già sofferto troppo», sottolinea l'alto ufficiale. Secondo Yanes Rodriguez Maduro «ha a sua disposizione due aerei pronti ad ogni ora», per cui «è ora che se ne vada». Il generale ha chiesto ai venezuelani che «scendano in piazza per difendere Juan Guaidò» nelle proteste convocate oggi nel paese, e ha inviato un messaggio ai suoi compagni militari: «non continuate a dare le spalle al popolo, non reprimete più le proteste!». «Il tempo della patria è adesso».